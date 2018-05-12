Самый русский из Симпсонов

12 мая 1956 года родился Гомер Симпсон, человек, который принес в этом мир радость и надежду, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия» . Конечно, вышеприведенная дата условная, гипотеза основывается на паре секунд экранного времени из снятой еще в 1993 году серии. Там в кадре мелькают права с датой рождения. Тем не менее, «Известия» решили поздравить вторую из известных легендарных личностей по имени Гомер с днем рождения и поручили составление величальной оды (в прозе) известному литературному критику Константину Мильчину

Он дал нам шанс

— Когда Гомер появился сперва в чужом шоу (это был 1987 год), а потом получил свое собственное, то есть «Симпсонов», в 1989 году, ему было вроде как 36 лет. Есть серия, в которой он понимает, что ему 38, и с горя долго ест муку. В последних сезонах ему 42 года. Есть, правда, отдельные эпизоды про будущее, в которых ему под 60, но даже в них он относительно бодр и хорошо выглядит. Неплохо для человека, который почти не занимается спортом (едва ли наберется десяток эпизодов из 600, где он следит за здоровьем), есть вредную и жирную пищу (едва ли наберется десяток серий из 600, где он не ест ничего смертельно опасного), постоянно и очень много пьет (во всех сериях). А еще он не имеет одной почки, пережил несколько инфарктов, многократно получал удары по голове и разнообразные переломы. Наконец, по долгу службы Гомер работает с радиацией. Что сказать, наблюдая за Гомером, мы обретаем надежду в нашей серой и порой беспросветной жизни. Гомер явился в этот мир, чтобы дать нам всем шанс.

Мы всё-таки не так много пьем, не такое вредное и не так много едим, худо-бедно следим за собой. И уж точно не ели радиацию ложкой.

А Гомер ел, из бочки и даже с некоторым аппетитом. И всё равно у него чудесные дети (по крайней мере один из трех), красавица жена, дом, у которого, как однажды метко заметил бармен Мо, аж два двора, задний и передний, машина, кошка, собака, друзья. И престижная работа, пусть и в смертельно опасном месте. И сколько бы он ни терял эту работу, его всегда берут на нее заново. Несмотря на тупость и полную профнепригодность. Мы же чуть-чуть умнее и чуть-чуть пригоднее. Может, и у нас есть шанс? Если у Гомера всё хорошо, то, может, и у нас всё будет не так плохо?

Наш человек в Америке

Конечно, когда великий Мэтт Гроунинг придумывал своего Гомера, он в первую очередь пародировал образ среднестатистического американца. Туповатого, но порой демонстрирующего недюжинные способности. Показного патриота, поклонника фастфуда, ксенофоба во всех случаях, кроме тех, которые касаются его друзей, фаната телевизионной рекламы, недотепы и основы потребительской экономики. Недалекого, порой подлого и вредного, но, в конечном счете, в общем-то неплохого человека. Нужно очень любить свою страну и свой народ, чтобы рисовать такой объемный и взвешенный потрет.

Но ведь этот стопроцентный американец — очень русский персонаж. И тут даже не в том дело, что Гомер, как и среднестатистический россиянин, недолюбливает всё иностранное, хотя охотно пользуется иностранной техникой и ездит на иностранной машине. И не в том, что Гомер, как и среднестатистический россиянин, любит поговорить с телевизором и не любит либералов.

И уж, конечно, не из-за своего алкоголизма. Тем более что тут, мы, боюсь, проиграем: в потреблении пива он нас вчистую перепьет, если только мы со всей страны не отберем профессионалов, лучших из лучших. Нет, Гомер в России вполне вписался в некоторые вполне традиционные литературные коды. Например, Гомер — это новый Карлсон. Не настоящий, шведский, а наш, русский. В меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Который и хороший, и плохой, который любит плюшки (пончики) и фрикадельки, который если пытается запустить паровую машину, так непременно ее взорвет. Маленькими мы мечтали поиграть с Карлсоном. Сейчас я бы с удовольствием выпил с Гомером, хотя это наверняка имело бы ужасные для меня последствия. Гомер наш. Мы его любим. С днем рожденья.