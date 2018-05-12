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Студентка разделась после замечания о коротких шортах
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Студентка разделась после замечания о коротких шортах 

360tv.ru 27 минут назад
Фото: 360tv.ru
Студентка Корнелльского университета в штате Нью‐Йорк Латиша Чай сняла с себя одежду, после сделанного преподавателем замечания о якобы слишком коротких шортах девушки. Латиша разделась прямо во время своего доклада в аудитории университета и закончила выступление, стоя только в нижнем белье. Присутствующие сняли выступление на видео и опубликовали в Facebook.
Девушку могли наказать за такой поступок, но вместо этого она прославилась в западных СМИ и соцсетях, а преподавателю пришлось извиняться.
Профессору Ребеке Маггор показалось, что шорты девушки слишком неформальные для выступления перед научным сообществом, а также излишне привлекающими мужское внимание.
Латиша ответила, что ее одежда никак не влияет на знания, но не смогла сдержать слез. Однако, девушка не полностью потеряла самообладание и продолжая свой доклад, она начала раздеваться. Заканчивала свое выступление девушка, стоя перед аудиторией в одном нижнем белье.
Представители Следственного комитета проверяют информацию об убийстве 6 мая студентом техникума в Нижегородской области жителя общежития из‐за компьютерной игры.
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