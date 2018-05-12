Ротонда и пропилеи центральной набережной Волгограда встречают гостей города

Одно из красивейших мест Волгограда, любимое и самими жителями и гостями города, — набережная имени 62-й армии или просто центральная набережная. Есть здесь место и для шумных массовых мероприятий, и для неспешных прогулок и созерцательного отдыха.

Впервые за приведение в порядок набережной и обустройство ее в качесте места отдыха горожан взялись еще в 1935 году. Работы шли вплоть до войны и продолжились затем в 1950-х годах. Некоторые объекты были восстановлены в довоенном виде, но большая часть набережной строилась заново. Подробную историю центральной набережной Волгограда читайте в нашем специальном материале.

Так набережная выглядела в 1984 году

Круглая беседка с колоннами — ротонда и симметричные восьмиколонные пропилеи центральной лестницы — одни из самых ярких и запоминающихся сооружений набережной. Они украшают фотографии с видами Волгограда на протяжении многих лет и всегда привлекают внимание прогуливающихся по набережной волгоградцев и гостей города.

Ротонда

Ротонда на набережной, правда, в несколько ином виде, была и до войны. На том же самом месте с 1930-х годов и до Сталинградской битвы стояла полукруглая колоннада, от которой вниз шли две лестницы.

Центральная набережная Сталинграда, 1940 г.

Проект оформления этой части набережной, напротив дворца пионеров, был одобрен в 1936 году. Его автором стал инженер Прибытков. Полукруглую колоннаду возвели на месте, где раньше стояли вышки ОСВОДа. В ее основании разместилась трансформаторная подстанция, а лестницы, спускающиеся вниз, должны были вести в сад.

Во время Сталинградской битвы рядом с колоннадой располагалась зенитная батарея 1083-го зенитного полка под командованием лейтенанта Баскакова. Батарея вела огонь по немецким танкам, прорывавшимся к Волге по улице Ленина. На набережной велись ожесточенные бои, поэтому к концу Сталинградской битвы от колоннады мало что осталось. В память о тех событиях на стене современной ротонды установили мемориальную доску.

На переднем плане — остатки разрушенной колоннады, на заднем плане — кафе «Метро»

В 1952 году по проекту архитектора Изабеллы Арутюновой на месте разрушенной была построена нынешняя ротонда. Ее внешний вид в целом повторяет облик прежнего, довоенного, сооружения. На нижнюю террасу набережной ведет винтовая лестница.

Центральная набережная Сталинграда, примерно 1960 год В основании ротонды есть дверь, которая всегда заперта. Ее существование будило любопытство волгоградцев, рождая самые невероятные легенды. Истина же, как чаще всего и бывает, весьма прозаична — в основании ротонды находится трансформаторная будка, а дверь ведет внутрь нее. Однако легенда о подземном ходе, соединяющем ротонду, пропилеи и даже ресторан «Маяк», жива до сих пор.

Уютная беседка всегда привлекала гостей. Особенно популярна ротонда у молодоженов

В марте 2017 года волгоградцы обратили внимание на аварийное состояние ротонды. Беседка покрылась трещинами, кирпичная кладка и балясины ограждения разрушились, сдвинулись ступени лестницы.

Ограждение ротонды буквально разваливалось на куски

Спустя год, в апреле 2018 года, начался ремонт ротонды. В планах подрядчика не только ремонт самой беседки, но и укрепление грунта и подпорной стенки.

В основании ротонды планируется пробурить скважины, а в них закачать раствор

Сначала будет отремонтирована сама беседка, а затем ее основание. Полностью завершить ремонт ротонды планируется к ноябрю 2018 года.

С момента постройки ротонда не ремонтировалась ни разу

Ротонды, различные по архитектуре, есть во многих городах мира. Обычно их возводят на берегах водоемов. Есть ротонды и в других городах на Волге: Саратове, Ярославле, Дубне Московской области.

Пропилеи

Роскошные белоснежные пропилеи, увенчанные лепными гвардейскими знаменами, стоят на вершине парадной лестницы набережной и обрамляют вход в город. Во время Сталинградской битвы на этом месте располагалась основная переправа через Волгу, но ни лестницы, ни пропилей тогда еще не было.

1954 год. На месте клумбы позже появится фонтан «Искусство» («Дружба»)

Широкая гранитная лестница с пропилеями на вершине была возведена во время строительства набережной в 1952–1954 годах. Руководил проектом московский архитектор Василий Симбирцев, под его началом работали архитекторы Израиль Фиалко, Эмилия Богод и Валентина Макаренко.

Предположительно 1954 год. Аллея Героев еще строится

На этапе проектирования парадная лестница имела три варианта воплощения и среди них, как вспоминала Валентина Макаренко, был и зигзагообразный. Сама же Макаренко считала, что парадная лестница набережной должна быть предельно простой и функциональной. Такой в итоге она и стала.

Валентине Макаренко удалось отстоять свой вариант главной лестницы набережной

Как и ротонда, пропилеи со временем начали разрушаться. В феврале 2018 года их удручающее состояние стало заметно даже при беглом взгляде.

Состояние символических парадных ворот города испугало волгоградцев не на шутку

Знаменитые гвардейские знамена с вершин пропилей решено снять и отправить на реставрацию. Не исключена и замена акротерий — знамен, они разрушены сильнее других элементов пропилей.

60 с лишним лет под дождями, снегом, солнцем и ветром почти погубили знамена пропилей

Спустя месяц, в марте, стало известно, что объявлен аукцион по выбору подрядчика на ремонт пропилей, но в любом случае чемпионат мира визитная карточка города встретит в лесах — завершение ремонта пропилей намечено на конец года.

Ремонт пропилей начался в апреле

Центральная набережная Волгограда вошла во многие учебники по архитектуре как образец гармоничного комплекса. Она по праву считается одной из самых красивых не только в России, но и в Европе. Сталинград восстанавливался после войны самым тщательным образом, лучшие специалисты направлялись сюда, и наряду с целью обеспечить жителей домами не менее важной была цель создать достойный облик города-победителя, обустроить красивые и удобные места отдыха для горожан.

В хорошую погоду на набережной людно, но места здесь хватает всем

Пропилеи как архитектурный элемент известны с античных времен

У Волгограда есть свое лицо, и оно прекрасно

Спустя 60 с лишним лет дождались ремонта любимые волгоградцами пропилеи и ротонда — важные и заметные объекты набережной, признанной памятником архитектуры и градостроительства регионального значения. Значит, не будет утрачен один из популярнейших открыточных видов Волгограда, и лицо города со стороны Волги останется таким же радушным и узнаваемым.