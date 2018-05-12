Наталья Гончарова: виновата ли жена Пушкина в его гибели

После смерти Александра Пушкина на его супругу Наталью Николаевну (до брака Гончарову) посыпались оскорбительные упреки в «блестящей пустоте», которая довела до гибели великого поэта. В поэтических кругах и светском обществе к ней стали относиться с презрением. Некоторые исследователи жизни поэта — Павел Щеголев, Викентий Вересаев — описывали Гончарову как красивую пустышку, эгоистичную и слишком склонную расточать ласки всем окружающим. Щеголев писал, что ей вообще не нужно было обладать никакими достоинствами. Окружающие прощали ей все за неземную красоту.

Наталью Николаевну обвиняли и в романе с императором и в пособничестве Дантесу и Геккерну, которые без ее невольной помощи вообще не смогли бы ничего сделать против Пушкина. В истории сложился достаточно негативный образ этой женщины. Но не все в ее жизни было так просто и однозначно. За образом поверхностной светской красотки скрывалось гораздо больше.

Ранние годы

Наталья Николаевна была самой младшей дочерью Гончаровых (еще одна девочка, Софья, умерла в младенчестве). Воспитывалась она в имении деда Афанасия Николаевича. В зрелом возрасте он был сильно подвержен пьянству, открыто жил с любовницей и проматывал остатки 30-ти миллионного состояния Гончаровых. Зато он обожал внучку и постоянно ее баловал.

Мать к Наталье Николаевне, как и ко всем остальным своим детям, была крайне суровой. Обстановка в семействе была сложной и напряженной. Несмотря на это Наталья Гончарова выросла приятной и открытой девушкой.

Некоторые исследователи предполагают, что она могла получить достаточно неплохое по тем временам образование (сведения о жизни Гончаровой достаточно скудны). [С-BLOCK]

В свет девушку стали вывозить очень рано. Она имела большой успех. Наталья Николаевна нравилась людям не столько своими бездонными глазами и ангельской улыбкой — красавиц в высшем обществе хватало, — сколько подкупающей простотой обращения. Многие, кто знал юную Гончарову, говорил, что она была лишена всякой наигранности и фальши.

«Все в ней было проникнуто глубокой порядочностью», — писала о девушке сестра Павла Нащокина (друга Пушкина), Надежда Еропкина. Так что Александр Сергеевич полюбил Гончарову не только за белоснежные плечи, осиную талию и совершенное лицо. Наталья Николаевна пленила поэта и многими другими своим качествами. Александр Сергеевич продолжал страстно любить «свою мадонну» спустя годы после женитьбы и рождения в браке четверых детей.

Первый муж С Пушкиным Наталья Николаевна познакомилась на балу. Александр Сергеевич был покорен ее грацией, красотой и искренностью, перед которой поэт всегда преклонялся. Но тогда Гончаровой было всего 16, и ее мать не спешила отдавать дочь замуж. По другой версии, матери Натальи Николаевны не нравились политические взгляды Пушкина, его неблагонадежность и антиправительственные настроения (сама она очень уважала монархию).

Но Пушкин был так сильно влюблен, что заставил себя написать смиренное письмо Николаю I с просьбой разрешить опубликовать « Бориса Годунова » и извещением о своем желании жениться на Гончаровой-младшей. Император сменил гнев на высочайшую милость, и Александра Сергеевича приняли в семье невесты. Пушкин был безмерно счастлив.

Вокруг их брака ходило много несправедливых слухов. О Наталье Николаевне сложилось мнение, что она была ветреной кокеткой. На самом деле, Пушкина была довольно практичной дамой и верной помощницей супруга. Она поддерживала Александра Сергеевича в издательском деле и заодно активно участвовала в тяжбах Гончаровых за наследство. В письмах родственникам Наталья Николаевна писала, главным образом, о деловых моментах и о своей семье. Светские мероприятия в переписке почти не упоминались.

Трагические события

До знакомства с Жоржем Дантесом супругу Пушкина нельзя было упрекнуть в легкомысленном поведении. Бравый военный беззаветно влюбился в Наталью Николаевну, чем немало смутил ее чувства. Но исследователи утверждают, то между ними не было романа в полном смысле слова. Имело место ухаживание со стороны Дантеса, лишь поначалу приятное Пушкиной. Последняя писала воздыхателю, что не может нарушить своего долга перед мужем. Позднее Дантес породнился с Гончаровыми, женившись на сестре Натальи Николаевны. Однако, сплетен это не остановило. [С-BLOCK]

В последнее время перед своей гибелью Пушкин переживал тяжелые времена. Огромные долги кредиторам и неудачи в издательском деле совсем сломили его дух. Наталья Николаевна старалась не беспокоить мужа из-за разных мелочей, в чем сказывается ее забота о любимом человеке. Но как раз в этот момент появляется пасквиль, намекающий на постыдную связь Натальи Пушкиной с Дантесом. Пушкин отреагировал сразу же. Была ли это ревность или «последняя капля» в череде преследовавших поэта неудач, сейчас установить сложно. Многие склоняются к тому, что поэт просто стремился защитить честное имя жены от сплетен.

Второй брак

Наталья Николаевна до последнего мгновения верила, что супруг выживет. После его смерти она тяжело заболела из-за пережитого потрясения. Ее поступки и поведение после гибели супруга красноречиво говорили о любви к Александру Сергеевичу. В дополнение к трагедии на вдову обрушились обвинения общества, которое само же подстегивало скандальные слухи про нее и Дантеса. Пушкина была вынуждена уехать в Полотняный Завод (родовое поместье).

Только спустя 7 лет, когда скандал поутих, она вышла замуж во второй раз. Этот брак Натальи Николаевны оказался куда счастливее первого. Генерал Петр Ланской был не такой видной фигурой, как Пушкин, поэтому охочих разводить вокруг него сплетни не было. Оба были очень бедны, но любили друг друга искренне. Супруг был добр и приятен в общении. Наталья Николаевна вполне счастливо прожила с ним до конца дней. Когда ее не стало, Ланской стал заботиться о детях жены от первого брака и внуках Пушкина.