7 звезд, которые без удовольствия вспоминают о своей беременности

Если представить, что беременность — это 9-серийный фильм, то героини нашего рейтинга наверняка предпочли бы пропустить все серии и сразу же перейти ко второй части жизненной истории — к воспитанию детей.

В день рождения Виктории Дайнеко (12 мая певице исполнится 31 год) «Летидор» вспоминает знаменитостей, для которых беременность была «подпорчена» солидной ложкой дегтя.

Милана Кержакова

Я набрала 22 кг и сильно комплексовала по этому поводу. Да и к тому же плохо себя чувствовала — у меня была постоянная изжога, головная боль, я подолгу не могла уснуть, постоянно ходила в туалет,

— признавалась Милана Кержакова в интервью «Летидору».

Милана очень быстро вернулась в форму, но, несмотря на это, пока не готова отправиться в роддом за вторым малышом:

Я надеюсь, что в ближайшее время об этом вопрос даже подниматься не будет. Понимаете, я такого страху натерпелась… Беременность так тяжело для меня проходила.

www.epa.eu Многие думают, что жизнь артиста — это походы по салонам красоты, красивая одежда, фотосессии, светские тусовки, которые приносят звездам несказанное удовольствие. Но на самом деле подобный образ жизни (нужно прибавить к вышеперечисленному постоянные перелеты, живые выступления, необходимость жестко держать себя в форме) может крайне негативно сказываться на здоровье.

Как знать, может быть, именно супернасыщенный гастрольный график и непрекращающаяся борьба с лишним весом привели к тому, что беременность у звезды протекала настолько сложно.

Во-первых, звезда перенесла преэклампсию (симптомы этого патологического состояния — высокое артериальное давление, увеличение содержания белка в моче, отеки). Во-вторых, певице был диагностирован диабет беременных.

Неудивительно, что в ток-шоу Watch What Happens ведущему Энди Коэну звезда призналась, что беременность у нее прошла под знаком одиночества (муж певицы Ник Кэннон работал не покладая рук) и серьезных проблем со здоровьем. На вопрос журналиста о том, готова ли мама близнецов (Маррокан и Монро появились на свет в конце апреля 2011 года) к третьему ребенку, Мэрайя ответила:

Если бы Ник мог родить ребенка сам — тогда может быть. Тогда бы я сказала: «Давай, мы обожаем детей!»

Виктория Дайнеко

www.starface.ru Если вы думаете, что все женщины мечтают о «беременной» фотосессии и каждое утро у них начинается с тысячи и одного мимимишного кадра на свой смартфон, то ошибаетесь. Бывает, будущая мама настолько нехорошо себя чувствует и настолько сильно недовольна своим внешним видом, что мечтает только об одном — поскорее бы родить.

По всей видимости, у известной певицы были примерно такие мысли в голове, когда она носила под сердцем дочь. Спустя почти два года после родов (Дайнеко стала мамой в октябре 2015 года) Дайнеко опубликовала в своем «Инстаграме» пост, в котором рассказала поклонникам о том, как проходила ее беременность:

Я вот смотрю на фото периода беременности и вспоминаю о нем с ужасом. Может, я странная, но мне это жутко не нравилось. Начиная с моей нетерпеливости и необходимости ждать 40 недель встречи с моим маленьким чудом, заканчивая этим кошмарным ощущением раздувшегося шара. Я не сделала ни одной «беременной» фотосессии и вообще ни разу до сих пор об этом не жалею.

www.epa.eu Поклонники светской львицы знают, с каким пристрастием их звезда следит за собой. Поэтому их не особо удивило, когда в соцсетях появился пост Ким Кардашьян, в котором она называет беременность (в 2015 году звезда вынашивала сына Сейнта) ни много ни мало худшим периодом в своей жизни:

Я не могу понять женщин, которые в восторге от этого периода. Я в буквальном смысле чувствую себя будто бы в чужом теле. Это сложно объяснить. Я не ощущаю себя сексуальной, и поэтому не уверена в себе. Я жду не дождусь момента, когда все это закончится, и мое тело станет прежним.

Но только не думайте, что только из-за боязни испортить свое тело Ким Кардашьян решила обратиться к суррогатной матери, чтобы подарить мужу третьего малыша (дочь Чикаго родилась у пары в январе 2018 года). Во-первых, у Ким диагностирован псориаз. Во-вторых, жена рэпера Канье Уэста страдала от сильнейших болей в спине и от отеков. В-третьих, токсикоз от нее не отступал ни днем ни ночью.

www.epa.eu Беременности Келли Кларксон были настолько сложными, что она решилась на радикальные меры. Родив дочь и сына, известная певица поставила для себя точку в вопросе рождения детей. Молодая мать обратилась к врачу, который провел ей операцию по перевязке маточных труб, и попросила мужа Брэндона Блэкстока сделать вазэктомию.

Об этом звезда шоу American Idol не побоялась заявить во всеуслышание, дав интервью американскому изданию. Она объяснила поклонникам, что очень тяжело вынашивала Ривер и Ремингтона (из-за токсикоза и обезвоживания Кларксон немало времени провела в больнице), а поэтому, став мамой двух прекрасных детей, решила «закрыть для себя тему беременности навсегда»:

Когда я была беременна, постоянно говорила себе: «Ты справишься, и этого больше никогда с тобой не случится». Ничего красивого или волшебного в беременности нет. Я готова каждый день напоминать своим детям, через какой ужас прошла.

Жасмин

www.starface.ru В мире единицы женщин могут применить эпитет «идеальная» к своей беременности. В любом случае кого-то мутило от запахов, кого-то подкашивала дикая сонливость, а вот Жасмин во время третьей беременности пришлось столкнуться не с одним и даже не с двумя неприятными симптомами.

В интервью журналу «7 Дней» известная певица признавалась, что, когда вынашивала Мирона, чувствовала себя не лучшим образом, причем в основном это касалось эмоционального состояния:

Я заметила, что стала очень агрессивной: готова идти в бой, все рушить, всех ругать. Вот меня сейчас хлебом не корми, дай с кем-нибудь выяснить отношения. Все люди что-то не то делают, не так живут, не так дышат. Ночами я представляю, как утром с кем-то буду ругаться. И целый разговор в голове прокручиваю: придумываю реплики и за себя, и за собеседника. И из-за этого даже не могу уснуть. А утром просыпаюсь и вообще не могу понять, зачем, почему мне эти мысли накануне в голову лезли.

www.epa.eu По сравнению со многими звездными мамами Меган Фокс еще довольно легко «отделалась»: плохие воспоминания у звезды фильма «Трансформеры» связаны только с первым триместром беременности.

В одном из интервью Фокс признавалась, что ее постоянно бросало то в жар, то в холод и тошнило настолько сильно, что организм отказывался принимать даже витамины.

Также звезда не скрывала, что третья беременность негативно отразилась на ее теле. В интервью британской газете Belfast Telegraph Фокс с содроганием вспоминала, насколько тяжелым стал период восстановления после появления третьего сына на свет (Джорни родился в августе 2016 года):

Я буквально заставляла себя заниматься спортом. Мне пришлось изрядно попотеть, чтобы вернуть прежние формы. Это было ужасно.

Фото: www.starface.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!