7 звезд, которые без удовольствия вспоминают о своей беременности 

Если представить, что беременность — это 9-серийный фильм, то героини нашего рейтинга наверняка предпочли бы пропустить все серии и сразу же перейти ко второй части жизненной истории — к воспитанию детей.
В день рождения Виктории Дайнеко (12 мая певице исполнится 31 год) «Летидор» вспоминает знаменитостей, для которых беременность была «подпорчена» солидной ложкой дегтя.
Милана Кержакова
www.starface.ru Супруга известного футболиста Александра Кержакова не может назвать свою беременность периодом нескончаемых приятностей, беззаботности и радости. Во-первых, за неделю до родов (в апреле 2017 года) в звездной семье случилась трагедия: скончался отец Миланы, член Совета Федерации РФ Вадим Тюльпанов. Во-вторых, девушку не миновали неприятные симптомы, которые могут сопровождать беременность.
Я набрала 22 кг и сильно комплексовала по этому поводу. Да и к тому же плохо себя чувствовала — у меня была постоянная изжога, головная боль, я подолгу не могла уснуть, постоянно ходила в туалет,
— признавалась Милана Кержакова в интервью «Летидору».
Милана очень быстро вернулась в форму, но, несмотря на это, пока не готова отправиться в роддом за вторым малышом:
Я надеюсь, что в ближайшее время об этом вопрос даже подниматься не будет. Понимаете, я такого страху натерпелась… Беременность так тяжело для меня проходила.
www.epa.eu Многие думают, что жизнь артиста — это походы по салонам красоты, красивая одежда, фотосессии, светские тусовки, которые приносят звездам несказанное удовольствие. Но на самом деле подобный образ жизни (нужно прибавить к вышеперечисленному постоянные перелеты, живые выступления, необходимость жестко держать себя в форме) может крайне негативно сказываться на здоровье.
Как знать, может быть, именно супернасыщенный гастрольный график и непрекращающаяся борьба с лишним весом привели к тому, что беременность у звезды протекала настолько сложно.
Во-первых, звезда перенесла преэклампсию (симптомы этого патологического состояния — высокое артериальное давление, увеличение содержания белка в моче, отеки). Во-вторых, певице был диагностирован диабет беременных.
Неудивительно, что в ток-шоу Watch What Happens ведущему Энди Коэну звезда призналась, что беременность у нее прошла под знаком одиночества (муж певицы Ник Кэннон работал не покладая рук) и серьезных проблем со здоровьем. На вопрос журналиста о том, готова ли мама близнецов (Маррокан и Монро появились на свет в конце апреля 2011 года) к третьему ребенку, Мэрайя ответила:
Если бы Ник мог родить ребенка сам — тогда может быть. Тогда бы я сказала: «Давай, мы обожаем детей!»
Виктория Дайнеко
www.starface.ru Если вы думаете, что все женщины мечтают о «беременной» фотосессии и каждое утро у них начинается с тысячи и одного мимимишного кадра на свой смартфон, то ошибаетесь. Бывает, будущая мама настолько нехорошо себя чувствует и настолько сильно недовольна своим внешним видом, что мечтает только об одном — поскорее бы родить.
По всей видимости, у известной певицы были примерно такие мысли в голове, когда она носила под сердцем дочь. Спустя почти два года после родов (Дайнеко стала мамой в октябре 2015 года) Дайнеко опубликовала в своем «Инстаграме» пост, в котором рассказала поклонникам о том, как проходила ее беременность:
Я вот смотрю на фото периода беременности и вспоминаю о нем с ужасом. Может, я странная, но мне это жутко не нравилось. Начиная с моей нетерпеливости и необходимости ждать 40 недель встречи с моим маленьким чудом, заканчивая этим кошмарным ощущением раздувшегося шара. Я не сделала ни одной «беременной» фотосессии и вообще ни разу до сих пор об этом не жалею.
www.epa.eu Поклонники светской львицы знают, с каким пристрастием их звезда следит за собой. Поэтому их не особо удивило, когда в соцсетях появился пост Ким Кардашьян, в котором она называет беременность (в 2015 году звезда вынашивала сына Сейнта) ни много ни мало худшим периодом в своей жизни:
Я не могу понять женщин, которые в восторге от этого периода. Я в буквальном смысле чувствую себя будто бы в чужом теле. Это сложно объяснить. Я не ощущаю себя сексуальной, и поэтому не уверена в себе. Я жду не дождусь момента, когда все это закончится, и мое тело станет прежним.
Но только не думайте, что только из-за боязни испортить свое тело Ким Кардашьян решила обратиться к суррогатной матери, чтобы подарить мужу третьего малыша (дочь Чикаго родилась у пары в январе 2018 года). Во-первых, у Ким диагностирован псориаз. Во-вторых, жена рэпера Канье Уэста страдала от сильнейших болей в спине и от отеков. В-третьих, токсикоз от нее не отступал ни днем ни ночью.
www.epa.eu Беременности Келли Кларксон были настолько сложными, что она решилась на радикальные меры. Родив дочь и сына, известная певица поставила для себя точку в вопросе рождения детей. Молодая мать обратилась к врачу, который провел ей операцию по перевязке маточных труб, и попросила мужа Брэндона Блэкстока сделать вазэктомию.
Об этом звезда шоу American Idol не побоялась заявить во всеуслышание, дав интервью американскому изданию. Она объяснила поклонникам, что очень тяжело вынашивала Ривер и Ремингтона (из-за токсикоза и обезвоживания Кларксон немало времени провела в больнице), а поэтому, став мамой двух прекрасных детей, решила «закрыть для себя тему беременности навсегда»:
Когда я была беременна, постоянно говорила себе: «Ты справишься, и этого больше никогда с тобой не случится». Ничего красивого или волшебного в беременности нет. Я готова каждый день напоминать своим детям, через какой ужас прошла.
Жасмин
www.starface.ru В мире единицы женщин могут применить эпитет «идеальная» к своей беременности. В любом случае кого-то мутило от запахов, кого-то подкашивала дикая сонливость, а вот Жасмин во время третьей беременности пришлось столкнуться не с одним и даже не с двумя неприятными симптомами.
В интервью журналу «7 Дней» известная певица признавалась, что, когда вынашивала Мирона, чувствовала себя не лучшим образом, причем в основном это касалось эмоционального состояния:
Я заметила, что стала очень агрессивной: готова идти в бой, все рушить, всех ругать. Вот меня сейчас хлебом не корми, дай с кем-нибудь выяснить отношения. Все люди что-то не то делают, не так живут, не так дышат. Ночами я представляю, как утром с кем-то буду ругаться. И целый разговор в голове прокручиваю: придумываю реплики и за себя, и за собеседника. И из-за этого даже не могу уснуть. А утром просыпаюсь и вообще не могу понять, зачем, почему мне эти мысли накануне в голову лезли.
www.epa.eu По сравнению со многими звездными мамами Меган Фокс еще довольно легко «отделалась»: плохие воспоминания у звезды фильма «Трансформеры» связаны только с первым триместром беременности.
В одном из интервью Фокс признавалась, что ее постоянно бросало то в жар, то в холод и тошнило настолько сильно, что организм отказывался принимать даже витамины.
Также звезда не скрывала, что третья беременность негативно отразилась на ее теле. В интервью британской газете Belfast Telegraph Фокс с содроганием вспоминала, насколько тяжелым стал период восстановления после появления третьего сына на свет (Джорни родился в августе 2016 года):
Я буквально заставляла себя заниматься спортом. Мне пришлось изрядно попотеть, чтобы вернуть прежние формы. Это было ужасно.
Фото: www.starface.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!