Как нанять домработницу и не пожалеть: где искать и отбирать надежного человека

Как и где искать помощницу по дому? На что обратить внимание на первом собеседовании? На эти и другие вопросы отвечает Марина Мелия — младшая, психолог и генеральный директор консалтинговой компании «ММ-Класс».

Домашний персонал стал частью повседневной жизни не только очень богатых людей, но и среднего класса. Кажется, что сейчас подобрать помощника по хозяйству стало намного проще, чем раньше. Причем не просто того, кто может быстро и эффективно убрать квартиру или дом, но и того, кто умеет ухаживать за гардеробом, столовым серебром, растениями и животными.

Можно найти няню для новорожденного или гувернантку для школьника, управляющего загородным домом (здесь часто ищут семейную пару) и даже тренера для собаки. В целом за последние годы профессиональный уровень домашнего персонала значительно вырос. Тем не менее у многих нанимателей есть печальный опыт общения с помощниками по хозяйству. Они не знают, где и как искать тех, кому можно доверить свое жилище.

Где и как искать помощников по хозяйству

Кадровые агентства вряд ли помогут при поиске: они не заинтересованы в клиентах, которые ищут домашний персонал не на полную рабочую неделю, а на 1-2 дня. Это понятно, ведь агентское вознаграждение в данном случае минимально.

Специальные сервисы, которые предлагают недорогую уборку по одному клику, вызывают тревогу: неизвестно, кто придет к вам в дом. Поэтому самый надежный способ поиска — рекомендация друзей и знакомых. Наименее трудозатратный и при этом эффективный способ — пост в социальных сетях.

Коротко напишите о том, кто вам нужен, и добавьте веселую картинку для привлечения внимания и лучшего позиционирования поста в ленте друзей.

Важно обратить внимание на два момента:

Количество рабочих дней в неделю, ведь зачастую люди заинтересованы, чтобы их помощница работала еще и у знакомых, тогда, например, можно меняться днями.

Специфические требования, если они есть: умение ухаживать за гардеробом, готовить, выгуливать собаку и другие.

Когда ваши знакомые откликнутся и у вас накопится несколько рекомендаций, стоит проанализировать самих рекомендателей.

Подумайте, кто из них наиболее требователен к чистоте и порядку, кто не будет переплачивать или недоплачивать, кто уже проверил документы соискателя на их подлинность, у кого тоже есть домашние питомцы, требующие дополнительной заботы.

Так круг претендентов сузится, и с подходящими кандидатурами можно назначать личную встречу.

О подводных камнях и о том, как их миновать

Среди неприятных ситуаций с участием домашнего персонала часто встречается воровство, порча имущества и самое печальное — проявление агрессии по отношению к детям или домашним животным. А еще нередко информация о частной жизни нанимателей используется для получения выгоды. Это может быть участие в ток-шоу, слив желтой прессе пикантных подробностей из жизни медийных персонажей, шантаж и распространение сплетен.

Поэтому сейчас при подборе помощников наши клиенты все чаще обращают внимание на такие особенности соискателей, как способность к соблюдению конфиденциальности, лояльность, доброжелательность. Не менее важно, готов ли домашний персонал проявлять эти качества в отношении людей, которые имеют более высокий достаток.

Получить представление о личных качествах соискателей практически невозможно по резюме, рекомендациям или в процессе беглого знакомства.

Выявить интересующие нас особенности кандидата в помощники поможет собеседование с психологом.

При таких глубинных беседах могут всплыть факты биографии, о которых соискатель изначально умалчивает, и раскрыться неприятные особенности характера, которые прячутся за образцовым фасадом.

Психолог умеет выявить истинные мотивы кандидата и составить психологический портрет личности. Конечно, привлечение таких специалистов удовольствие не из дешевых. Потому многие пытаются проводить такие собеседования сами, основываясь на своем опыте.

Смотрите, как это можно сделать самостоятельно.

На что надо обязательно обратить внимание на собеседовании

1. Одежда. Внешний вид соискателя должен быть опрятным и неброским.

2. Эмоциональный комфорт. Если человек вас раздражает с первых минут общения, то сотрудничество точно не будет успешным. Пускать в свой дом стоит только тех, кто вам или приятен, или не вызывает никаких эмоций.

3. Конфиденциальность. Обязательно расспросите про прошлых и текущих нанимателей и причины смены той или иной работы.

Избегайте людей, которые разбалтывают подробности жизни работодателей, отзываются о них плохо, часто меняют места работы.

4. Непримиримые противоречия. Национальность или религия могут стать причиной сложных взаимоотношений, основанных на стереотипах. Если эта тема значима для вас или вы чувствуете проявление нетерпимости в собеседнике, лучше этого кандидата не рассматривать.

5. Животные в доме. Если в вашей семье есть домашние питомцы, то важно понять реальное отношение кандидата к ним. Это именно та категория домочадцев, на которую домашний персонал может вымещать накопившуюся агрессию.

Итак, если собеседование прошло хорошо, то можно договариваться о тестовом дне, в течение которого лучше быть дома и держать человека на виду. Все организационные вопросы следует обсудить в самом начале, чтобы потом не возникало недопонимания.

Чем скрупулезнее и внимательнее вы будете в начале, тем больше вероятность, что вы найдете себе помощника на долгое время. Удачи!

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!