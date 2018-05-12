Жителей столицы удовлетворят резиновые куклы

Sobesednik.ru узнал, что роботы-проститутки уже пришлись по душе футбольным болельщикам.

Столичных проституток могут вытеснить резиновые женщины. В самом центре Москвы готовится к открытию уникальный бордель, в котором клиентов будут ублажать не живые девушки, а надувные дамы. Руководство уверено: именно куклы смогут доставить русским мужчинам настоящее удовольствие!

«От группового секса они не откажутся»

Секс-куклы в столичном борделе будут умными: с интеллектом и подогревом. Предполагается, что за час интимных утех с ними клиентам нужно будет заплатить пять тысяч рублей. Это дороже, чем услуги обычной столичной проститутки почти в два раза. Но столь высокая цена, по словам организаторов борделя, посетителей отпугнуть не должна. Ведь, развлекаясь с куклой, можно не волноваться за свое здоровье. Венерических болезней в таком борделе не подцепишь, зато новых эмоций — миллион! Кукол после каждого клиента тщательно моют и обрабатывают специальным раствором.

— О новых ощущениях в сексе мечтают все, но купить домой куклу решаются немногие! — говорит сексолог Илья Новиков . — Что подумает жена, не дай бог, ее увидят дети или узнают друзья. Не каждый мужчина решится на такое приобретение. А вот сходить в бордель разок-другой сможет запросто. Хотя все же русские мужики частыми посетителями борделя не будут. Сами понимаете, что таким походом не похвалишься в компании друзей: не все поймут развлечения с роботами.

Что куклы быстро надоедят посетителям, организаторы не боятся. Здесь собираются постоянно расширять ассортимент дам, а также наряжать их в разную одежду. Все будет зависеть от желания клиента. Можно скоротать время с проводницей, медсестрой или официанткой. Можно с двумя сразу. А также можно устроить групповые развлечения, например пригласив друга. Кукла от секса втроем, а также вчетвером точно не откажется.

«Клиенты заведения нездоровы»

Планируют опробовать надувных кукол и футбольные болельщики. Их наплыв ожидается в июне — в дни проведения чемпионата мира по футболу. Парни активно обсуждают открытие борделя на иностранных форумах.

— В Москве, как мы думали, живут медведи, а оказывается, сексуальные куклы! — смеются они.

Кстати, психологи не так радушно воспринимают появление публичного дома с роботами. Они считают: клиентам данного заведения лучше показаться врачам, чем развлекаться с надувными женщинами.

— Никакие взаимодействия с роботом не заменят отношений с живым человеком, — говорит психолог Ольга Романив. — Да, кукла ни в чем не откажет, она «воплотит в жизнь» все сексуальные потребности и запросы мужчины. Как говорится, у нее не болит голова и не бывает критических дней. Но с ней не поговоришь, она не выслушает и не даст совет. Назвать здоровым сексуальный интерес к «киборгу» нельзя. Здесь уже речь идет о серьезных изменениях личности. Причем еще в детском возрасте — сложности во взаимоотношениях между родителями, закомплексованность по разным причинам, травма от первых отношений или отказов, проблемы полового созревания.

— И мы сейчас говорим не о мужчинах, которые готовы попробовать «что-то новенькое», а о тех, кого вообще привлечет идея такой сексуальной связи, — продолжает Ольга. — Особенно за деньги. Представьте, что вам предлагают надеть чужое нижнее белье, чистое, но уже когда-то кем-то ношеное. Неприятное чувство, близкое к брезгливости. А теперь представьте, как предлагается такая же кукла, по сути своей резиновое изделие, которое продезинфицировали после предыдущего использования другим человеком. И стоит задуматься, какие эмоции будут преобладать — желание новизны, эксперимента и безотказности или брезгливость и неприязнь. Такие развлечения рассчитаны на мужчин с неправильными жизненными приоритетами и нездоровыми сексуальными фантазиями, на мужчин, ограниченных в нормальном человеческом общении с женщинами, отсутствие которого вызвано страхами, комплексами или больным воображением «родом из детства». Нормальный мужчина со здоровыми интересами предпочтет платную любовь проститутки, а не куклы, ведь многим важно не только воплощение их фантазий, но и тепло тела.