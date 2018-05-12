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Имя сыну — Победа. Пенсионер из Асбеста 73 года живет с необычным именем
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Имя сыну — Победа. Пенсионер из Асбеста 73 года живет с необычным именем 

АиФ Урал 14 минут назад
Фото: АиФ Урал
Фронтовая медсестра назвала сына в честь великого исторического события. Сегодня в Асбесте живёт его ровесник — Победа Константинович Семаненко.
Решением сельсовета
«Меня мама на фронте нашла», — шутит пенсионер Победа Семаненко. Медсестра Зоя Нафикова практически всю Великую Отечественную войну была на передовой. Сколько на её, совсем ещё юной девушки, счету было спасённых жизней — неизвестно. Но не трудно предположить — немало. Под пулями, не щадя себя, Зоя выносила раненых бойцов с поля боя. Она и сама перенесла два пулевых и два осколочных ранения. «Мама не любила рассказывать про фронтовые будни, — говорит Победа Константинович. — Только повторяла часто: „Было очень страшно“. Она ушла из жизни совсем молодой, в 1962 году. Так и не успел её толком ни о чём расспросить… Более того, пока я три года служил в армии в Заполярье, на Кольском полуострове, соседи по коммуналке распотрошили мою комнату, так что у меня даже маминых наград не осталось».
Не расспрашивал сын маму и про отца. Зачем бередить душевные раны? В памяти с двухлетнего возраста остались только бабушкины слова: «Твой папа уезжает». Свою любовь Зоя встретила на фронте, а рожать сына весной 1945 года приехала в родную башкирскую деревню. Мальчик появился на свет 1 мая. А 9 мая вся страна ликовала по поводу великого и столь долгожданного исторического события. Зоя же в этот день пришла в сельсовет регистрировать новорожденного, которого решила назвать Юрой. Но односельчане предложили наречь наследника Победой. Молодая мама даже спорить не стала: ей ли было не знать истинную цену Победы? «Хотя дома мама всё равно звала меня Юрой, — признаётся Семаненко, — как, впрочем, и одноклассники».
Хорошая память
Никаких особых проблем со столь необычным именем у Семаненко не было. Хотя все, кто впервые заглядывал в его документы, неизменно выказывали удивление. «Вся моя трудовая жизнь связана с комбинатом Ураласбест. Здесь я на железной дороге работал, а потом пересел на КамАЗ, стал дальнобойщиком, так до пенсии и катался, — рассказывает пенсионер. — Приедешь, бывало, груз получать в Москве, предъявляешь документы, люди дивятся: „Вас правда Победой зовут?“.
Будущая супруга Победы Константиновича Фаина Фёдоровна тоже в своё время была ошарашена. Она уже привыкла называть симпатичного молодого человека Юрой, как вдруг он делает чистосердечное признание: „Юра — это кличка“. Надо сказать, что сам Семаненко никогда не помышлял сменить имя, хотя родной дядя это ему советовал. „Я твёрдо решил, раз уж мне это имя дали, ни к чему менять. К тому же такая память хорошая“, — говорит Победа Константинович.
Не смущает отчество „Победовна“ и дочь Семаненко Наталью. А четверо внуков безмерно гордятся дедом и безоговорочно уважают. Не за имя, понятное дело.
9 Мая для всей большой семьи Семаненко — святой день. Дочь, сын Эдуард, внуки и маленький правнук обязательно приезжают к старшему поколению на дачу, чтобы тихо, по-домашнему отметить День Победы. И помянуть фронтовую медсестру Зою, давшую своему сыну столь звучное имя.
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