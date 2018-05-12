«Возможно, дружу только я?»: Нюша задумалась о своем окружении

Нюша решила поделиться с фанатами переживаниями, опубликовав в своем микроблоге откровенный пост. Артистка призналась, что проходит нелегкий этап жизни, переоценивая своё окружение, и понадеялась на поддержку подписчиков.

На днях в Инстаграме Нюша призналась, что пришло время делать выводы о своем окружении. По словам певицы, ей кажется, что её окружают неискренние люди, которые не испытывают к ней настоящих эмоций. Артистка каждый раз верит и надеется, что люди способны меняться, поэтому не может отпустить их, и эта неопределенность заставляет её опускать руки. Публикация Анны действительно была пропитана грустью и разочарованием. Вероятно, она поделилась происходящим в её душе с интернет-пользователями, чтобы получить поддержку и советы, ведь знаменитые личности не менее простых людей подвержены эмоциональным переживаниям и нуждаются в помощи. «Я до последнего не теряю надежды, но иногда встаёт вопрос „возможно дружу только я?“…»

Поклонники звезды поспешили успокоить её добрыми словами. Они заверили, что певице не стоит держать возле себя «ненужных» людей, которые лишь извлекают пользу от общения со знаменитостью, при этом не отдавая ничего взамен. По мнению интернет-пользователей, молодая и успешная Нюша не должна бояться отпускать псевдо-друзей, ведь они являются для неё тяжелой ношей. В комментариях фанаты также рассказали о своих личных разочарованиях и о том, как они переживали расставания с близкими, как им казалось, друзьями. Они попросили артистку не расстраиваться, ведь в её окружении присутствует немало замечательных друзей, а также армия фанатов и любящий и заботливый отец, к которому она всегда может обратиться.

Характер публикаций артистки напрямую зависит от её настроения. Чаще всего звезда радует подписчиков позитивными постами, демонстрируя яркие фотоснимки. Порой неустойчивое эмоциональное состояние Нюши списывают на беременность, которую долгое время подозревали. Однако после очередного фотоснимка, на котором певица продемонстрировала шикарную фигуру, слухи об интересном положении развеялись. Но фанаты все же надеются, что в скором времени артистка сообщит им приятную новость.

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