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Ирина Шейк, Кендалл Дженнер и Марион Котийяр на вечеринке Chopard Secret Night
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Ирина Шейк, Кендалл Дженнер и Марион Котийяр на вечеринке Chopard Secret Night 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кто: Ирина Шейк, Кендалл Дженнер, Марион Котийяр, Джулианна Мур, Наталья и Мурад Османн, Стелла Максвелл, Люпита Нионго, Изабель Гулар и многие другие.
Что: Вечеринка Chopard Secret Night в рамках 71-го Каннского кинофестиваля.
Где: Вилла Chateau de la Croix des Gardes, Канны.
Когда:
Люди говорят: На вилле Chateau de la Croix des Gardes прошла закрытая вечеринка ювелирного бренда Chopard — Secret Night. Для гостей весь вечер выступал Энрике Иглесиас. Ирина Шейк блистала в бархатном платье от Alberta Ferretti, а Марион Котийяр предпочла Valentino.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/irina-shejk-kendall-dzhenner-i-marion-kotijyar-na-vecherinke-chopard-secret-night/
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