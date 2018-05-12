Курганцам неизвестные предлагают «Спасти жизнь»

«Береги эту книгу. Она спасет тебе жизнь» с такими словами обратились сегодня, 12 мая, к жителям микрорайона Утяк несколько странных женщин. Они останавливали прохожих на улицах и задавали вопросы о смысле и радостях жизни, предлагали поговорить о сущности бытия и дари книг. Причем «под раздачу» попали не только взрослые, но и дети.

Попытки выяснить, кто такие женщины и какую религиозную организацию они представляют, ни к чему не привели. Женщины уходят от ответа. Курганцы обеспокоены, что в городе снова начали свою деятельность представители Свидетелей Иеговы

Напомним, что в 2017 году решением Верховного суда Российской Федерации деятельность религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и всех 395 местных религиозных организаций признана экстремистской и запрещена на территории России.