Коты-оборотни 

Почти полночь, и нечто дьявольское мяукает, потому что хочет молока. Вам может не понравиться, что один из этих котиков начнет тереться о вашу ногу темной ночью — ведь они похожи на мини-оборотней!
Кошки породы ликой получили свою странную внешность от естественной мутации кошек с короткой темной шерстью. Теперь эта порода — новый тренд!
Моду на породу поддерживает группа заводчиков в Теннесси во главе с Джонни Гобблом и его семьей. Гоббл — практикующий ветеринар. Он рассказывает, что первый котенок родился в июле 2010 года.
«Ликой» по-гречески значит «волк». Получился волкокот!
Фото: Brittney Gobble / REX Shutterstock