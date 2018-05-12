Ещё
Коты-оборотни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Коты-оборотни 

Bigpicture.ru 52 минуты назад
Фото: Bigpicture.ru
Почти полночь, и нечто дьявольское мяукает, потому что хочет молока. Вам может не понравиться, что один из этих котиков начнет тереться о вашу ногу темной ночью — ведь они похожи на мини-оборотней!
Кошки породы ликой получили свою странную внешность от естественной мутации кошек с короткой темной шерстью. Теперь эта порода — новый тренд!
Моду на породу поддерживает группа заводчиков в Теннесси во главе с Джонни Гобблом и его семьей. Гоббл — практикующий ветеринар. Он рассказывает, что первый котенок родился в июле 2010 года.
«Ликой» по-гречески значит «волк». Получился волкокот!
Фото: Brittney Gobble / REX Shutterstock
Bigpicture.ru: последние новости
Как сложилась судьба самых ярких советских манекенщиц Папаша троллит дочь, пародируя ее селфи Я передумала: история первой операции по смене пола в СССР
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звездные родственники, которых стыдно показать60
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей3
Названы песни, которые слушают психопаты13
Все напоказ: бесстыдные купальники звезд11
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе253
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение