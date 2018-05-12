Почему считается, что нельзя дарить чётное количество цветов

В Грузии нечетное количество цветов возлагают только на могилы усопших, а четное — дарят живым. А в Германии мужчины преподносят своим возлюбленным букеты из восьми цветов. Однако в России восемь или любое другое число цветков, делящихся на 2, берут с собой исключительно на кладбище, здравствующим же положено нечетное количество.

Тайное значение чисел

Традиция дарить живым букеты, состоящие только из нечетного числа цветов, уходит своими корнями в далекое прошлое, когда на Руси еще главенствовало язычество. Тогда числам придавали очень большое значение. Причем, все четные числа символизировали конец жизни, некую завершенность, тупик, а нечетные числа, напротив, предполагали продолжение цикла, движение вперед.

Например, явную негативную окраску носило число 2. В связи с этим рождение близнецов на Руси считалось большим несчастьем. Также не принято было употреблять в пищу яйца с двумя желтками и зажигать одновременно 2 свечи. В древности на могилы погибшим в боях воинов несли тоже два цветка: один — покойнику, другой — его проводнику в потусторонний мир.

А вот нечетное число 3 на Руси символизировало духовное начало. Недаром во многих языческих обрядах следовало трижды выполнить то или иное действие. Да и в русских народных сказках тройка фигурирует постоянно: три желания, три головы у Горыныча, перепутье трех дорог, тридевятое царство и так далее.

Согласно Ключникову, несчастливым считалось только одно нечетное число 13, которое называли не иначе как «лихо одноглазое».

Нечетные числа заняли определенное место и в христианстве. Примерами тому могут служить святая троица: Отец, Сын и Святой Дух; 5 хлебов, которые насытили 5 тысяч человек; 7 смертных грехов, 9 ангельских чинов. А вот четное число 666 олицетворяет зло и называется «числом зверя».

В народе до сих пор живут поверья о том, что четное количество цветов, подаренное живому человеку, чревато несчастьями или даже смертью того, кому эти цветы предназначены. О четном количестве цветов принято говорить «дарятся до пары». То есть умерший человек находит свою пару в образе смерти, становясь ее супругом или супругой.

А если подарили четное количество

Немногие знают, что количество цветов актуально только в небольших букетах. У флористов даже есть правило «нечетно до дюжины». То есть если в букете больше 12-ти цветов, то их количество уже не имеет значения, и живому человеку вполне можно подарить и 20, и 30, и миллион роз.

Однако если вас все-таки тревожит «неправильное» количество цветов в букете, то просто разделите букет на две или более частей по своему усмотрению, чтобы в каждой из частей оказалось нечетное число стеблей.