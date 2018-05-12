Ямальцы утратили интерес к «челночным» баулам?

Говорят, северян всегда видно в аэропорту. Их отличают по одежде: эти товарищи фигуряют в шортах, когда вокруг все ежатся в пуховиках или, наоборот, кутаются в шубы, когда остальные россияне уже перешли на ветровки.

Вторая примета — увесистая и объемная поклажа, сдаваемая в багаж. Раньше это были громоздкие сумки, вплоть до клетчатых баулов. Нынче — целые «гардеробы» с выдвижными ручками и на колесах. Очевидно, северяне лучше, чем кто-либо, разбираются в чемоданной теме, тем более, путешествуют они чаще среднестатистического россиянина. Им слово!

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

А ну-ка, выбери свой чемоданчик!

Дома под кроватями у меня лежат чемоданы: тайские, вьетнамские, итальянские; дорогие и не очень, целые

и битые. Я их лет десять копил, но никогда не считал. Вы ведь не считаете в гараже отвертки или гаечные ключи, вот и я не считаю чемоданы — они как рабочий инструмент путешественника. Те, что приходят в совершенную негодность, я, конечно, выбрасываю. В остальных удобно хранить вещи.

О том, какая важная штука чемодан, я узнал в аэропорту Домодедово . Мы там с другом ночевали в железных креслах — он клал ноги на чемодан, а я — на дорожную сумку. Друг спал спокойно, а я всю ночь мучился — ступни отекали, икры сводила судорога, какой уж тут отдых. После этого я купил недорогой чемоданчик на колесиках. Он прожил недолгую жизнь и «умер» в муках. Судя по следам на дешевой пластмассе, его забили гопники. Ногами. Перехватили где-то в темном углу багажного отсека и сломали бедолаге ребра жесткости. Я довез «инвалида» до дома, положил в него спасжилет для сплавов, и задвинул под койку.

Судьбу первенца повторили его ближайшие преемники: тайский средних размеров чемоданчик за 700 рублей и купленный по случаю в Москве такой же дешманский короб за 2000 целковых. Они отличались только ценой и сломались при погрузке-разгрузке в российских аэропортах. Я доехал с ними до дома и сразу отправил в утиль. С одним из них вышла забавная ситуация. Дочь отнесла «калеку» к мусорным контейнерам. Тут же подошел какой-то мужик и укатил битый чемодан в норку. Наверное, это был разорившийся вахтовик…

В конечном итоге я решил, что скупой платит дважды и, собравшись с духом, купил где-то на берегах Адриатики большого, вместительного как багажник авто, «итальянца» за пять тысяч рублей. В первой же поездке враги исцарапали ему все бока, явно били, но не сломили его волю к жизни. Потеряв товарный вид, он больше не раздражал пролетариев своим аристократическим блеском и спокойно выдержал еще несколько поездок. Одна беда — он был очень тяжелым, и однажды, когда в пути у меня прихватило спину, жена предложила купить чемоданчик полегче.

Полегче не значит подешевле. Роскошный «швед» обошелся нам аж в восемь тысяч рублей. Зато весил совсем немного и доказал свою стойкость в ряде суровых переделок. Чтобы злые, невежественные люди его не доконали, мы купили ему полотняный чехольчик. Старичок жив до сих пор. Дочка выпросила его и теперь ездит с ним в отпуск. За счет облегченной конструкции подобные чемоданы позволяют экономить на стоимости багажа и брать в дорогу столько вещей, сколько нужно.

Кстати, с недавних пор мы берем в дорогу небольшие весы безмен и всегда знаем вес чемоданов нетто и брутто. Так и паковаться легче, и не приходится доплачивать за лишние килограммы. Ах, как обидно бывает, когда, опасаясь перевеса, ты не доложишь пару кило экзотических фруктов, а в аэропорту выяснится, что зря опасался — от этого мы тоже застрахованы. Последние годы при взвешивании в аэропорту наш багаж показывает идеальные параметры — почти грамм в грамм!

В общем, выбирайте чемоданы тщательно, проверяйте гибкость стенок, надежность колесиков, ход молний, да не скупитесь! Хороший чемодан — он ведь как член команды. Стоишь, бывает, ждешь его у транспортировочной ленты, а его всё не видать. Волнуешься, думаешь, все ли колесики целы, не заплутал ли он где с бутылочками рома? Тут жена толкает в бок, глядь, едет родимый!

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Чтобы кейс не треснул, как скорлупа

«КС» узнал стоимость самого дорого чемодана в Новом Уренгое и как нужно упаковывать вещи в пластмассовые короба на колесиках.

Что представляет собой хороший дорожный баул и какими качествам он должен обладать, «КС» рассказала Ирина, менеджер по продажам крупной торговой сети:

— В наших магазинах огромный ассортимент разнообразных дорожных кейсов, баулов и чемоданов. И цены, соответственно, разные. Для самых взыскательных покупателей, ценящих не только комфорт, но и эстетику, мы предлагаем чемодан стоимостью в 40 тысяч рублей. А самый недорогой обойдется путешественнику всего в пять с половиной тысяч рублей.

По словам девушки, сейчас растет спрос на большие пластиковые чемоданы, но мало кто задумывается об их качестве. В большей степени людей интересует цена.

— А напрасно, — подчеркивает собеседница. — Потому что именно качество станет главным достоинством. Лучше всего ориентироваться на чемоданы, изготовленные из пропилена. Они прочны, надежны при ударах и достаточно легки в весе. Гораздо прочнее чемоданы из поликарбоната. Но они и дороже, зато цена вполне соответствует качеству.

Особое внимание специалист уделила тому, как правильно паковать вещи в пластмассовые чемоданы, чтобы избежать трещин, которые остаются при ударах.

— Укладывайте вещи так, чтобы в углах не было свободного места. Именно углы наиболее уязвимы при ударах. Из-за пустот образуются вмятины или глубокие трещины, — заверяет собеседница. — Также будьте внимательны при выборе чемодана для ручной клади. Лучше всего подойдет экземпляр весом не более двух килограмм и размером 55x40x20 см, изготовленный из полипропилена или поликарбоната. Такие чемоданчики отлично входят в специальные отсеки в салоне, и не раздуваются от избытка вещей.

Гарантом качества чемодана выступает фирма-произво-дитель. Чем она знаменитее, тем надежнее ее продукция. По словам Ирины, абсолютный лидер на этом рынке — англичане. Их кейсы дороги, но надежны в эксплуатации.

— А еще я рекомендую не пренебрегать китайскими производителями, — говорит девушка. — На фабриках Поднебесной производится много лицензионных товаров европейского качества. Не помню, чтобы кто-нибудь из покупателей возвращал нам чемодан «made in China».

Не менее популярны у населения чемоданы «половинчатые», где основой материала выступают нейлон и полипропилен. Они мягки, объемны и вместительны. Но это достоинство легко превращается в большой жирный минус, предупреждает менеджер по продажам:

— Порой путешественники так забивают чемоданы поклажей, что у них расходится молния, швы, или не выдерживают колесики. Может и выдвижная ручка погнуться.

СТРАНА СОВЕТОВ

Отжать всё лишнее: вакуумные пакеты спасают жертв шопинга

Как и подобает северянам, возвращаясь из отпусков, мы неизменно превращаемся в барахольщиков. Подружка, у которой моя семья гостит во время ежегодного шопинга, с круглыми глазами взирает на гору купленной нами одежды.

Всё это — для пятерых домочадцев, трое из которых — быстро растущие дети. Еще приходится учитывать, что мы путешествуем в трех климатических зонах, а потому теплые штаны и кофты катаются с нами и бывают весьма кстати на побережье Черного моря — во время затяжных тропических дождей.

Было дело, чемоданов и объемных сумок набиралось по три на каждого — с таким обозом мы мучились в переездах на метро, с трудом протискивались в поезд. Хорошо хоть на наших авиарейсах багаж взвешивают, а не считают его количество и размеры. А вот по рассказам знакомых, в перелетах до Штатов или даже Беларуси учитывают именно багажные места, поэтому у путешественников в ходу самые большие чемоданы. Вот тогда-то я и поняла, что у вакуумных пакетов для хранения габаритных вещей есть еще одна важная миссия — втиснуть в одно багажное место как можно больше покупок.

Сегодня таких пакетов в продаже — множество. Есть с клапанами, чтобы удалять воздух с помощью пылесоса, с крючками, чтобы развешивать на штанге верхнюю одежду. Встречаются и самые простые, с обычным зип-замком. Все они прекрасно справляются с задачей.

Сорок на шестьдесят сантиметров — оптимальный размер для нашего чемодана. Когда впервые упаковала в него летний гардероб на троих, несессер с шампунями, сменную обувь, да еще и место оставила для рыбных гостинцев — чувствовала себя покорителем всех сумок в мире. Главное — соблюдать правила: не перегружать и оставлять свободное место по краям пакета, прятать все застежки и жесткий декор в слоях одежды. А чтобы качественно выжать воздух и закрыть, достаточно прижать его на ровной поверхности собственным весом. Видела вариант со скатанным в рулон пакетом — такой удобно укладывать в рюкзак.

А пока чемодан ждет очередной поездки, в вакуумных пакетах хранится сезонная одежда. Место экономит, от пыли и моли защищает. Прелесть!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Селяне запасаются сумками на Большой земле

Дома же они этот товар не жалуют. Продавцы сельских магазинов утверждают, что чемоданы и кейсы — товар не ходовой.

Обзвонив несколько районов, «Красный Север» выяснил, как жители ямальской глубинки пакуют свои вещички в дорогу.

Екатерина из Яр-Сале призналась: она не знает, продает ли кто-нибудь багажные аксессуары на селе. Свой чемоданчик она купила еще несколько лет назад в Москве. Пока он служит исправно. Собеседница навела для нас справки у знакомых. Выяснилось, что, несмотря на грядущий отпускной сезон, в Яр-Сале трудно купить хорошую сумку или кейс. Выбора практически нет, и большинство селян привозят их из отпусков. Правда, для этого, приходится начинать путь с минимумом багажа.

Аналогичную историю нам поведала Елена, жительница Сеяхи. Она заметила, что у магазинов в крупных городах страны, помимо хорошего ассортимента, есть еще один существенный плюс — скидки и дисконтные карты. А Зоя из Тольки сообщила, что ее односельчане решают проблему по-родственному. Если кто-то уже съездил в отпуск, его чемодан берет во временное пользование кто-нибудь из друзей или родственников.

Есть еще один вариант — пойти в магазин и попросить привезти кейс или дорожную сумку на заказ. Местные предприниматели не отказывают.

Между тем, местные торговцы считают, что чемоданный бизнес для ямальских сёл малоперспективен. Привозной товар почти не пользуется спросом. Кого-то не устраивает цена, а кто-то из года в год умудряется ездить с одним и тем же чемоданчиком. И не стоит забывать, что в поселках потенциальных покупателей совсем немного.

КСТАТИ

«Не парятся» и ездят за впечатлениями

Что показал опрос в соцсетях, который провел «КС»?

Полторы недели назад мы спросили у участников нашей группы «ВКонтакте», как они решают проблему с чемоданом. Для опроса предложили четыре варианта ответа. К обеду четверга 10 мая проголосовало 55 человек.

«Я не парюсь, на обратную дорогу покупаю «челночный баул». — 29,1 процента.

«Я езжу в отпуск не за шмотками, а за впечатлениями, поэтому основной багаж — в фотоаппарате и в соцсетях». — 29.1 процента.

«У меня есть один дорогой качественный чемодан, туда — ямальские вкусняшки, обратно — новый гардероб». — 25,5 процента.

«Еду в отпуск с маленькой сумкой, на обратную дорогу покупаю новый чемодан. Весьма недорогой». — 16,4 процента.

Интересно, что в большинстве «не парятся» мужчины, а женщины предпочитают дорогие качественные чемоданы.

Кроме того, в комментариях ямальцы рассказывали о других вариантах. К примеру, отправлять часть купленного с родственниками, которые едут на машине, или транспортной компанией.