Ещё
Футболист «Спартака» Промес: в игре я — киллер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист «Спартака» Промес: в игре я — киллер 

RT на русском 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Голландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес рассказал, как пришла ему идея праздновать голы прикладывая руку к лицу, будто прикладывая маску.
«На самом деле, идея очень давняя. Маска — моё альтер-эго. Когда забиваю голы, показываю этот жест. Потому что когда играю, ощущаю себя словно другим человеком — человеком в маске. Промес на поле и Промес в жизни — разные люди», — приводит слова Промеса пресс-служба «Спартака».
Он также признался, что на поле становится более агрессивным, чем в жизни. По словам футболиста, он становится таким только ради победы в матче.
«В жизни я не такой. В игре я — киллер, забиваю, делаю передачи и не позволяю противнику победить. Готов бороться и драться. За пределами поля я расслабленный человек, веселый и улыбчивый», — добавил Промес.
Ранее Промес сделал татуировку в честь «Спартака».
RT на русском: последние новости
Акция «Цветок памяти» пройдёт в Хабаровске в День Победы Пресс-служба ЧМ-2018 по футболу показала форму волонтёров на турнир Инфляция в России с 27 марта по 2 апреля составила 0,1%
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина рассказала, как живет с секс-зависимостью44
Муж Саши Савельевой ошеломлен ее фото в бикини1
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей3
Почему в оральном сексе царит гендерное неравенство
Звездные родственники, которых стыдно показать61
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение