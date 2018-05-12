Их сын не проявлял никаких эмоций, когда умерла собака. Узнав причину, я не смогла сдержать слез!

Я работаю ветеринаром, и недавно ко мне привели 10-летнего ирландского волкодава по кличке Белкер. Владельцы собаки — Рон, его жена Лиза и их маленький сын Шейн — были очень привязаны к домашнему любимцу и надеялись на чудо. Но после осмотра я сказал им, что Белкер умирает от рака.

Уже ничего нельзя было сделать, поэтому я предложил им процедуру эвтаназии. Рон и Лиза сомневались, стоит ли их сыну это видеть, но мальчик настоял. Шейн казался таким спокойным, когда гладил своего друга в последний раз. Я очень удивился тогда, как маленький ребенок может все так по-взрослому воспринимать.

Через несколько минут Белкер сделал свой последний вздох…

Мы еще сидели какое-то время все вместе, вслух задаваясь вопросом о том, почему животные живут намного меньше, чем люди.

Шейн, тихонько слушавший наш разговор, вдруг сказал:

— Я знаю, почему.

Испугавшись, мы все повернулись к нему. То, что мальчик сказал дальше, ошеломило меня. Я никогда не слышал ничего подобного.

Он сказал:

— Люди рождаются, чтобы научиться хорошо жить, не так ли? Они учатся любить, всегда и всех, и вести себя правильно в любой ситуации.

Шестилетний мальчик задумался на секунду и продолжил:

— А собаки, приходя в наш мир, уже умеют это, поэтому им не нужно так много времени.