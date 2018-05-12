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В Санкт-Петербурге выхаживают брошенных диких животных
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В Санкт-Петербурге выхаживают брошенных диких животных 

ТВ Центр 39 минут назад
Фото: ТВ Центр
Новорожденный лосенок уверен: его мама ходит на двух ногах и умеет разговаривать. Рядом с ней малыш чувствует себя в безопасности: с удовольствием лакомится поваренной солью, передает "ТВ Центр". Что случилось с его настоящей мамой — неизвестно. Только что родившегося, истощенного малыша нашли в лесу дачники. Прождали целые сутки — лосиха не пришла.
"Есть версия, что на запах крови пришли хищники. И лосиха уходила, чтобы от лосенка их увести. Скорее всего погибла. А этот — остался", — рассказала ветеринар.
За дружелюбие и общительность малыша назвали Светозар. Сейчас его усиленно откармливают — 210 граммов козьего молока семь раз в день.
Вольеры нужно освободить как можно быстрее для следующих питомцев. В центре реабилитации диких животных под Петербургом сейчас очень много работы. В лесу -сезонный бэби-бум.
Еще один новый пациент — трехмесячный медвежонок. Большую часть дня он прячется от людей в импровизированной берлоге. Имени у него нет, чтобы не привыкал. Специалисты очень надеются скоро вернуть его обратно в лес.
Но есть в этом зверином госпитале и те, кто никогда не вернется на волю. Медведица Тоня, «списанная» из цирка, уже просто не сможет жить в лесу. А львица Эльза вообще не местная — прилетела в Петербург из Грозного под Новый год, в грузовом отсеке самолета. Подарок кому-то от друзей.
Этот единственный в России центр реабилитации диких животных существует только на частные пожертвования и благодаря поддержке волонтеров. Сотрудники центра рады любой помощи. Самое необходимое сейчас — козье молоко для новорожденного лосенка и лекарства для медвежонка.
Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное Бюро «ТВ Центра». Санкт-Петербург.
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