Сажаем картофель и выращиваем цветы. Календарь садовода на май

Чем заняться дачнику на своём огороде в мае? Что нужно посадить во второй декаде и какие работы по саду нужно провести до конца месяца? Антон Лещёв, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры плодоовощеводства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции Пермского ГАТУ, составил календарь садовода на последний весенний месяц.

10 — 20 мая Овощеводы

Время посеять в открытый грунт семена свёклы, мангольда, лука из севка на репку. Можно повторно посеять зелёные культуры. Посадите в открытый грунт рассаду капусты белокочанной позднеспелой и свёклы. Также посадите клубни картофеля раннеспелых сортов. Однако учтите, что при возврате холодов, первые всходы нужно будет укрыть от морозов. Подвяжите рассаду в весенних теплицах к шпалере и подкормите.

Цветоводы

Посадите рассаду цветов, посейте семена цветов. Займитесь делением и посадкой многолетних цветов.

Садоводы

Обработайте деревья и кустарники от вредителей и болезней. Подкормите.

20 — 31 мая Овощеводы

Можно посадить рассаду капусты белокочанной среднеспелой. Третья декада мая — основной срок посадки клубней картофеля. Также наступило время для очередного посева семян зелёных культур. Займитесь формированием растений в весенних теплицах и подкормкой. Посейте семена огурцов, кабачка, патиссона, фасоли в открытый грунт.

Цветоводы

Посадите рассаду цветов, посейте семена цветов. Прекрасное время для того, чтобы заняться размножением многолетних цветов. Пора поливов, подкормки, борьбы с сорняками.

Садоводы

Успевайте обработать деревья и кустарники от вредителей и болезней. Не забудьте подкормить их. Обработайте почву. При опасности заморозков укройте землянику. Для любителей контейнерного сада наступило время посадки растений в контейнеры.

Кстати

14 — 16 и 28 — 30 мая лучше воздержаться от посевов семян, посадки рассады и любых других мероприятий, связанных с обрезкой, прививкой, черенкованием.

Фазы луны: 15 — новолуние, 29 — полнолуние.