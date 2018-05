Хлое Кардашьян похвасталась спортивными успехами 

Второй день в спортзале, и моё тело так болит. Я проснулась с болью, но это лучшее, что происходило со мной. Посмотрим, как всё пойдёт дальше. Я надеюсь, будет немного лучше, чем вчера, — сказала Кардашьян в Snapchat.

Знаменитость добавила, что для более эффективного похудения она надевает купальник под одежду. По словам Хлое, это способствует быстрому сжиганию жира.

Khloé talks about Baby True! @kardashianschildren

A post shared by Kim Kardashian Snapchats? (@kimkardashiansnap) on May 11, 2018 at 7:20am PDT Напомним, что баскетболист Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян стали родителями в апреле. Родам предшествовали сообщения о многочисленных изменах Тристана, но, несмотря на все неприятности, Хлое и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо. Звезда реалити-шоу состоит в отношения со спортсменом чуть больше года. Новорожденная дочь стала их первым ребенком.