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Хлое Кардашьян похвасталась спортивными успехами
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Хлое Кардашьян похвасталась спортивными успехами 

Журнал ОК! 2 часа назад
32-летняя телезвезда Хлое Кардашьян недавно родила дочь от баскетболиста Тристана Томпсона и перестала быть довольной своей фигурой. На днях она возобновила тренировки, признавшись, что их трудно совмещать с материнством.
Второй день в спортзале, и моё тело так болит. Я проснулась с болью, но это лучшее, что происходило со мной. Посмотрим, как всё пойдёт дальше. Я надеюсь, будет немного лучше, чем вчера, — сказала Кардашьян в Snapchat.
Знаменитость добавила, что для более эффективного похудения она надевает купальник под одежду. По словам Хлое, это способствует быстрому сжиганию жира.
Khloé talks about Baby True! @kardashianschildren
A post shared by Kim Kardashian Snapchats? (@kimkardashiansnap) on  May 11, 2018 at 7:20am PDT  Напомним, что баскетболист Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян стали родителями в апреле. Родам предшествовали сообщения о многочисленных изменах Тристана, но, несмотря на все неприятности, Хлое и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо. Звезда реалити-шоу состоит в отношения со спортсменом чуть больше года. Новорожденная дочь стала их первым ребенком.
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