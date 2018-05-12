Хлое Кардашьян похвасталась спортивными успехами

32-летняя телезвезда Хлое Кардашьян недавно родила дочь от баскетболиста Тристана Томпсона и перестала быть довольной своей фигурой. На днях она возобновила тренировки, признавшись, что их трудно совмещать с материнством.

Второй день в спортзале, и моё тело так болит. Я проснулась с болью, но это лучшее, что происходило со мной. Посмотрим, как всё пойдёт дальше. Я надеюсь, будет немного лучше, чем вчера, — сказала Кардашьян в Snapchat.

Знаменитость добавила, что для более эффективного похудения она надевает купальник под одежду. По словам Хлое, это способствует быстрому сжиганию жира.

Khloé talks about Baby True! @kardashianschildren