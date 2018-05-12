Кнутом и пряником. Как участковые в Рязани решают конфликты

Стали свидетелем правонарушения? Сообщите в полицию или своему участковому. Не нужно отмалчиваться. «Если не привлечь к ответственности человека, который нарушил закон, он и в следующий раз его нарушит. И будет чувствовать себя безнаказанным», — поясняет старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Московскому району Рязани Антон Малышев

Не нужно бояться

— Антон Николаевич, вот вы говорите, что надо всегда сообщать в полицию, если видите, что нарушают закон. А не боятся ли люди мести со стороны этих нарушителей?

— В моей практике, если честно, не было случаев, когда заявителю мстили. Поэтому не нужно бояться. Не забывайте: нам очень непросто собирать доказательную базу, чтобы привлечь человека к ответственности за нарушение закона. Любые свидетельские показания могут нам помочь.

— А часто ли к вам обращаются за помощью?

— За помощью обращаются каждый день. Десятки обращений и звонков. Кому просто хочется поговорить, кому нужна помощь. Часто звонят пожилые люди с жалобами на соседей, которые шумят. Прихожу и разговариваю с людьми.

— То есть в основном с бытовыми вопросами обращаются?

— Да. Кто-то кого-то залил, у другого плохо пахнет из квартиры… Недавно одна бабушка как раз жаловалась на соседа, который постоянно устраивал ей потоп в квартире. Поговорил с человеком, попросил устранить проблему с протечкой трубы. И он решил вопрос.

«Со всеми знакомлюсь»

— Как я понимаю, чаще всего беседы хватает, чтобы человек больше не беспокоил соседей?

— Не всегда. Порой одного разговора мало, приходится собирать материалы для проверки, по итогам которой или составляется административный протокол, или принимается решение о возбуждение уголовного дела. Люди сложные попадаются. В первую очередь, со всеми знакомлюсь, записываю их телефоны, чтобы в будущем можно было, если что, оперативно с ними связаться.

— То есть, если сосед решил выпить у подъезда, можно не только в полицию звонить, но и вам?

— Можно позвонить в отдел полиции, а можно и мне позвонить. Если я нахожусь недалеко, то сам подойду и разберусь в ситуации, если нет на месте, то в этом случае сориентирую ближайший наряд патрульно-постовой службы полиции, он подъедет и разберётся. В любом случае отреагируем на жалобу.

— Ещё одна ситуации: сосед у дома паркует свою машину на газоне. Поможете?

— И в этом вопросе участковый может помочь. Сейчас как раз начался сезон таких обращений. Приедем, зафиксируем нарушение, найдём собственника автомобиля и привлечём его через префектуру к административной ответственности.

Гуляйте правильно с собакой

— Обсудим с вами несколько ситуаций, чтобы понять, когда можно к вам обращаться. Первая: местный житель выгуливает свою собаку без намордника, да ещё и с поводка спускает. На замечания реагирует грубо. К вам можно обратиться?

— Можно в полицию позвонить, а можно мне. Приеду, составим заявление, я найду этого человека. Чаще всего, это не проблема. Возьму с нарушителя объяснение, а после все материалы направлю в префектуру района. Мы не имеем права составлять административный протокол по данному виду нарушений. Это делают в префектуре, которой мы предоставляем заявление, подкреплённое свидетельскими показаниями и объяснением самого нарушителя. В префектуре его оштрафуют. В моей практике было много таких ситуаций. И чаще всего повторно собаководы уже не нарушали.

— А если сообщил о правонарушении, вы или наряд полиции приехали, а человек уже увёл свою собаку домой?

— Но вы же видели правонарушение. Всё равно фиксируем факт. А то, что ушёл, не важно. Будем искать. В своём районе, к примеру, я знаю всех владельцев собак, которые могут представлять угрозу для людей. Многие из них ранее выгуливали животных без поводка и намордника в Комсомольском парке. Теперь эти нарушения не повторяются.

Еще и психолог

— А в одиночку вам не страшно ходить по своему участку? Не везде же люди адекватные.

— Лично мне сейчас уже не страшно. В своём районе я работаю с 2011 года. Со многими людьми, кто склонен к нарушениям, давно познакомился. Личное общение помогает уменьшить число этих нарушений.

— А можете привести в пример случай, когда как раз удалось кого-то удачно, что называется, перевоспитать человека? Когда он, благодаря вам, действительно смог изменить свой образ жизни?

— На участке, где работаю, живёт один человек, который ещё недавно вёл себя так, что чуть ли не каждый день приходилось к нему ходить. То соседа зальёт, то компании пьяниц у себя собирал, которые иногда и руки распускали в ответ на замечания местных жильцов. Завели уголовное дело, приговорили его к исправительным работам. Разумеется, много бесед с ним провели. В итоге, человек исправился. Мало того, что перестал употреблять спиртные напитки, но даже стал участвовать в общественной жизни дома.

— Не только приходится работать участковым, как я понимаю, но и психологом?

— Да. Недавно одна женщина аж ночью позвонила. Говорит, дочка хочет руки на себя наложить. Быстро собрался, приехал. Долго с девочкой разговаривал. Удалось убедить её не делать глупостей. Сейчас у неё всё нормально.

— То есть и ночью вам можно звонить?

— Если какое-то срочное дело, когда есть угроза жизни и здоровью человека, то да, можно и ночью звонить. Обязательно приеду. Но можно и в отдел полиции звонить.

— С работой не помогаете своим исправившимся подопечным? Многим из них же стать законопослушными гражданами как раз мешает то, что на работу никто не берёт…

— Если уверен в человеке, если вижу, что он точно исправился, что точно хочет работать… почему бы не помочь? Но, повторюсь, при условии, что человек действительно исправился. С вопросом трудоустройства часто выручает управляющая компания, которая обслуживает дома на подведомственном мне участке. С ней тесно работаем. Недавно совместно решили большую проблему: по просьбе жильцов вывезли мусор из квартиры одного нерадивого собственника. Люди нам были очень благодарны.

Оружие не пригодилось

— Расскажите о рабочем дне участкового уполномоченного полиции, чтобы наши читатели понимали, чем вообще вы занимаетесь.

— Рабочий день начинается с утренней планёрки в 9.00, на которую собираются все участковые района. Знакомимся с оперативной обстановкой, ориентировками. А перед планёркой вооружаемся табельным оружием. После планёрки выдвигаемся на свой участок. Работы всегда много. Выходим и по заявлениям, и по звонкам. Обходим один дом за другим. Облегчает работу то, что многих, на кого жалуются, уже знаешь в лицо. Это, чаще всего, одни и те же люди. Работы, на самом деле, столько, что порой даже времени на обед не хватает. Вечером совещание, подведение итогов. Сдаём табельное оружие.

— Были ли ситуации, когда приходилось его применять?

— Даже доставать не приходилось, к счастью. Самое сильное «оружие» в нашей работе — это простая беседа. Её, порой, достаточно.

— Насколько в целом стало спокойнее конкретно в вашем районе за последние годы?

— Точно стали меньше употреблять спиртные напитки. Раньше постоянно ловил на улице компании. Меньше стало семейно-бытовых конфликтов. Но число обращений меньше не становится. Много звонят, много заявлений пишут… Но часто информация о правонарушении не подтверждается.

— И главное: расскажите, как жителю Рязани связаться со своим участковым?

— Обслуживание некоторых административных участков ввиду нахождения участкового уполномоченного полиции в долгосрочной командировке, отпуске или на больничном, возлагается на других участковых. Поэтому, лучше всего позвонить начальнику подразделения участковых уполномоченных полиции территориального органа внутренних дел. Там подскажут, как связаться с участковым, отвечающим за тот или иной район. Кроме того, своего участкового рязанцы могут найти с помощью сайта УМВД России по Рязанской области: https://62.мвд.рф.