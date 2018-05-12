Какие токсичные привычки есть у всех знаков зодиака?

У всех нас есть определенный набор не самых приятных черт характера и привычек. Другое дело, что у каждого этот набор свой собственный — один отличается исключительно упрямым характером, а другой не умеет рассказывать о своих проблемах и просить о помощи. Рассказываем, что говорят по этому поводу звезды и астрология: возможно, это поможет вам лучше понимать себя и своих близких.

Представители этого знака могут быть очень упрямы, когда дело доходит до проявления их чувств и эмоций. Им часто кажется, что, если они будут молчать о проблемах в отношениях, камни преткновения уберутся с пути сами собой. Но это, конечно, совершенно не так. Никакой, даже самый прекрасный, партнер не догадается, что вам что-то не нравится, если вы будете упрямо молчать в углу. А вот настроение у обоих точно будет испорчено.

Телец

Тельцам бывает очень сложно расслабиться и перестать вести себя так, словно их жизнь — бесконечное состязание за некий главный приз. Они склонны вести счет своим победам и поражениям и постоянно сравнивать себя с другими, проверяя, насколько они успешны. Пора задуматься — стоит ли так вести себя с постоянным партнером в отношениях? Возможно, иногда можно позволить себе расслабиться и просто побыть счастливым, без выяснения, кто главнее и круче?

Близнецы

Эти люди могут показаться безалаберными и беспечными — но так только кажется. Когда они берут на себя обязательства, то делают это совершенно искренне и в полной уверенности, что они точно со всем справятся и все успеют. По дороге они могут забыть половину, или перепутать детали, или просто потерять интерес. Совсем. Вовсе. При этом оправдания подобному поведению они приведут такие, что и придраться будет совершенно не к чему, — и они сами снова будут искренне верить, что все сложилось именно так само по себе, а они вовсе ни при чем. В общем, если вы хотите, чтобы вам доверяли, — попробуйте хотя бы иногда вести себя иначе и отвечать за свои поступки.

Представители этого знака очень серьезны. Они очень заботливые, нежные и любящие, но иногда бремя этой опеки становится невыносимой для объекта их страсти. Возможно, вы слишком сильно ограничиваете своих близких — попробуйте уважать в своем партнере самостоятельную личность и не пытаться переделывать его, даже если вы искренни в своем порыве. Найдите себе какое-то увлечение, которым вы будете заниматься только для себя, — и дайте любимым возможность делать то же самое.

Львы — прирожденные руководители и лидеры, но так не должно быть в отношениях равных людей. Подумайте, не слишком ли усердно вы пытаетесь играть «первую скрипку», устанавливая правила в одностороннем порядке и приходя в гнев, если кто-то пытается отстаивать собственные границы? Будьте великодушнее — вам это тоже свойственно. Иногда другим людям нужно дать шанс сделать свои собственные ошибки или открытия, позвольте им выйти из позиции «ведомого».

Самый главный демон, не дающий Девам жить спокойно, — ревность. Они способны моментально раздуть из мухи настоящего слона, подвергнуть сомнению любое слово партнера, да так точно, что он и сам начнет сомневаться — а вдруг он и впрямь совершил нечто действительно страшное? Ревность часто говорит о неуверенности в себе, поэтому в следующий раз, прежде чем начать терзать свою «половинку» вопросами, задумайтесь — может быть, вам просто страшно потерять эти отношения?

Весы великолепно и быстро умеют решать практически любые проблемы. В результате они рано или поздно начинают подсознательно их искать и, разумеется, находят даже там, где их нет. Например, в своем партнере. Перестаньте заниматься воспитанием любимых людей — и посмотрите лучше, так ли безукоризненно то, что вы делаете сами? Очень часто мы видим в людях те недостатки, которые свойственны нам самим, — вот и займитесь лучше собой, а другим позвольте быть самими собой.

Скорпион

Скорпионы способны впасть в настоящую ярость, если дела идут не так, как они себе придумали и запланировали. Ваши ожидания и реальные результаты могут вообще не совпадать, но от вас это может никак и не зависеть, и от окружающих тоже. Не стоит заниматься самокопанием и гневаться на близких — возможно, все пошло как-то не так просто потому, что это был не ваш день. Успокойтесь и взбодритесь. Попробуйте иногда принимать мир и людей вне призмы собственных верований.

Стрелец

Иногда представители этого знака отличаются очень низкой самооценкой. Они занимаются самокопанием и самобичеванием настолько часто, что порой кажется, будто им просто нравится чувствовать себя несчастными. Когда они несут это в отношения, партнеру может оказаться очень тяжело — непросто без конца подбадривать человека, который не верит сам в себя да еще и бесконечно впадает в уныние по этому поводу. Посмотрите — у вас множество достоинств, которые любят и ценят окружающие.

Козерог

Козероги привыкли все просчитывать до мелочи и держать под контролем — и у них действительно неплохо получается руководить и управлять. Однако в отношениях сила порой — в слабости. Позвольте себе быть уязвимыми и нежными, хрупкими и открытыми. Вам не нужно защищаться от партнера и постоянно держать оборону, уж поверьте. Научитесь доверять и доверяться любимым.

Водолей

Водолеям иногда кажется, что ими манипулируют. Это вызывает защитную ответную реакцию в виде агрессии или плохого настроения — в самом плохом случае они начинают страдать неподдельными депрессиями. Успокойтесь и научитесь отделять настоящие проблемы от придуманных — и прекратите отравлять жизнь партнера своей подозрительностью.

Люди, рожденные под этим знаком, полны драматизма. Одна незадача — как только их потребности блистать на сцене не выполняются или кажутся им недостаточными, они отправляются на поиски новых зрителей. Это могут быть как новые партнеры, так и навязчивое желание что-либо доказать уже имеющимся. Уважайте их границы и не переживайте — все видят, насколько вам хорошо или плохо. Но никто не обязан сразу бросать все свои дела и реагировать на любые ваши слова либо поступки. Будьте немного скромнее.