Календарь дачника. Когда и что сажать в мае

В конце весны начинается дачный сезон. Горожане массово отправляются благоустраивать свои огороды после зимнего периода. Многие начинают заниматься рассадами и посадкой овощей и зелени. Корреспондент «ВМ» выяснил, когда лучше приступить к посадке овощных изобилий у садовода со стажем Елены Зыкиной.

Зелень, которая дарит массу витаминов и отлично подходит к любому салату, является неотъемлемой частью любого огорода. Поэтому ее можно сажать уже в апреле, в зависимости от погодных условий.

— Такую зелень, как петрушка, укроп и лук можно сажать в конце апреля и в начале мая, для того чтобы в период дачного сезона ваш стол был всегда украшен полезной для здоровья зеленью, — говорит Зыкина.

Картошку сажают после 9 мая, отмечает садовод.

— В начале этого месяца снижается вероятность ночных заморозков. А вот кабачки нужно сажать после цветения дуба, это приблизительно после 23 мая, такие культуры не любят резких перепадов температур, — продолжила эксперт.

Особых условий посадки требует и редис.

— Редиску сажают в начале мая и августа, поскольку в эти месяцы самые длинные ночи. Это связано с тем, что редис растет именно в темное время суток, — сообщает Зыкина.

Клубнику сажают в любой период, поскольку она не боится заморозков, но молодые побеги лучше сажать с приходом тепла.

— Тем, у кого на грядках уже есть эта всеми любимая ягода, весной ее необходимо «разбудить» — обрезать усики (если они есть) и пожухшую листву, окучить — и ягода готова набирать силу, — советует Елена.

По словам профессионального садовода, для тыквы необходимо выделить специальное место, желательно на месте бывшей компостной ямы. Если таких мест на участке не имеется, то достаточно вырыть отдельную от грядок лунку и посадить туда семечко. Как и многие овощные культуры, посадку «мясистого» овоща нужно произвести после 20 мая.

— Что касается капусты, то лучше ее сажать рассадным способом, после 9 мая, когда минуют ночные заморозки. В процессе роста капусты ее необходимо поливать холодной проточной водой — из колодца или со скважины, — отмечает Зыкина.

Но какая дача без ее главного украшения — цветов. Самые неприхотливые из них — флоксы, рудбекия, гайлардия, пионы, монарда, лилейник и гравилат.

— Существует много цветочных питомников для рассады. Вырастить цветочный сад из семечка проблематично. Но если вы хотите произвести сами посадку цветов из семян, то лучше это делать с конца февраля в домашних условиях для дальнейшей пересадки в дачный сад. Летники, бархатцы, цинии можно сажать семенами в открытый грунт уже на место их дальнейшего роста, так же, как некоторые овощи после 9 мая. Но их цветение будет более поздним, чем рассадным способом, — подводит итог садовод.

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