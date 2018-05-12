6 книг, которые изменят вашу жизнь к лучшему

Книг по саморазвитию невероятно много. Если считать древних философов мотивационными авторами, то получится, что советы по личностному росту существуют уже не одну сотню лет. Но последние два века в этом смысле особенно активны. Не проходит и недели без того, чтобы не появилась новая книга, которая «изменит вашу жизнь».

Но для того, чтобы действительно решиться на перемены, не нужно иметь целую библиотеку.

Как выбрать книгу?

Большинство мотивационных книг учит одному и тому же: жить осознанно, контролировать свои мысли, ставить четкие цели и не бояться быть собой. Просто написано это все разным языком. В книгах, которые должны изменить нашу жизнь, редко встречается что-то кардинально новое, если только это не новейшие исследования. Но вот подача чаще всего отличается. Поэтому читателю нужно найти несколько авторов, чей язык и стилистика ему близки, и начать действовать.

Как найти автора, который ответит на ваши вопросы и расскажет на близком именно вам языке, как изменить жизнь к лучшему? Не спешите покупать книгу, прочитав одну рецензию или увидев рекламу. Узнайте больше о писателе, найдите его выступления на YouTube, выясните, чем он занимается кроме написания книг. Даже по фотографиям иногда можно понять, «ваш» ли это человек. Авторы мотивационных книг становятся для вас друзьями, советчиками, менторами, поэтому важно не ошибиться с выбором. Мы подготовили для вас подборку интересных книг, способных изменить жизнь, но ваша задача — получив информацию, пропустить ее через собственные фильтры.

«Код экстраординарности. 10 нестандартных способов добиться впечатляющих успехов», Вишен Лакьяни

Вишен Лакьяни — мотивационный спикер, основатель компании по личностному росту Mindvalley. Компания занимается разработкой программ и приложений для саморазвития, проводит фестиваль A-Fest.

«Код экстраординарности» — книга, которая, в общем-то, может быть единственной на вашей полке, потому что вобрала в себя, наверное, всю существующую информацию, идеи и советы о том, как жить полной жизнью, быть успешным и счастливым. Вишен общается с выдающимися людьми планеты, лучшими коучами, психологами, учеными, врачами. Неудивительно, что в своей книге он смог объединить все полученные знания.

Книга разделена на шаги, которые помогут читателю после прочтения выйти за пределы стереотипов, перепрограммировать свой мозг, настроиться на успех, улучшить отношения и построить жизнь по своим правилам.

Голливудские знаменитости не всегда могут ограничиться отведенной им ролью. Многие из них пробуют себя в писательстве. Не у всех это получается хорошо, но у некоторых выходит вполне удачно.

Камерон Диас, Джессика Альба Гвинет Пэлтроу вполне успешно перенесли свои мысли об образе жизни на бумагу. У Диас вышло две книги о здоровом образе жизни, у Альбы — об экологичном, у Пэлтроу — о вкусном, а у Хадсон получилась книга о счастливом образе жизни.

Супероткрытий вы в ней не найдете. Но книгу приятно держать в руках, и она действительно мотивирует. Однако не агрессивно или активно, а спокойно, расслабленно и уютно. Кейт рассказывает о том, что она делает, чтобы поддерживать ощущение счастья, любить себя, заботиться о своем теле. После прочтения вы станете чаще задумываться о том, как вы к себе относитесь, заботитесь ли о себе, получаете ли удовольствие от жизни.

«На пределе. Неделя без жалости к себе», Эрик Бертран Ларссен

В отличие от предыдущей, эту книгу вы не будете читать, завернувшись в плед и размеренно попивая зеленый чай. «На пределе» предлагает прожить «адскую неделю» без отговорок, жалоб и препятствий. 7 дней нужно жить по жесткому графику: вставать в 5 утра, ложиться в 22.00, питаться здоровой пищей, не отвлекаться на телевизор, заниматься спортом и т. д.

Не все советы из книги достаточно обоснованы, чтобы следовать им беспрекословно. Например, тренировки по 1,5 часа многие специалисты считают ненужными. Или, например, проведенный без сна 41 час. Автор утверждает, что в этом состоянии у вас изменится сознание, но нужно ли это именно вам — вопрос.

Однако суть, конечно, интересна. Мы не замечаем, как много лишнего делаем в течение дня, как часто отвлекаемся, сбиваемся с курса, действуем по инерции. «Адская неделя» поможет начать относиться к своей жизни более осознанно, перестать жаловаться и откладывать дела на потом. Если убрать все ненужное хотя бы на какое-то время, то можно существенно преуспеть в любом деле.

«Мечтать не вредно», Барбара Шер Барбара Шер известна тем, что вдохновляет людей быть собой, не бояться мечтать, пробовать новые занятия, менять их, находить в себе скрытые таланты.

«Мечтать не вредно» обязательна к прочтению тем, кто хочет реализовать себя, но находит причины этого не делать. Если вы забыли о том, чего хотите, или никак не можете заняться любимым делом, Шер поможет определиться и наконец начать действовать. Вы сможете сформулировать цель, продумать план, шаги и добиться успеха, получая при этом удовольствие!

Особенно актуальна книга будет для тех, кто отложил мечты. Например, для женщин, забывших о своих желаниях, сосредоточившись на семье, или мужчин, тратящих жизнь на зарабатывание денег на нелюбимой работе.

«Измени мозг — изменится и жизнь», Дэниел Грегори Амен

Нейрофизиолог, психиатр Грегори Амен посвятил свою жизнь популяризации информации о мозге. В своей книге он объясняет, почему здоровый мозг способен повлиять на всю жизнь — от здоровья и фигуры до успешности и сексуальной привлекательности.

Амен рассказывает о том, как питаться, чтобы мозг лучше работал, как контролировать свои мысли, какие пищевые добавки принимать и т. д.

К минусам произведения большинство читателей относят скрытую рекламу определенных препаратов и методики сканирования мозга SPECT, которой занимается Амен. Но в то же время в книге очень качественная и интересная теоретическая часть, которая заставляет по-другому посмотреть на «серое вещество» и начать более осознанно относиться к работе своего мозга.

«Манифест мотиваций. Девять деклараций о праве на личную силу», Брендон Берчард

Брендон Берчард — один из самый известных и успешных коучей в мире. «Манифест мотиваций» многие сравнивают с Библией, поскольку он написан не сухим теоретическим языком, а кажется продиктованным свыше. Другие произведения Берчарда интересны, полезны, но по структуре не отличаются от прочих книг по личностному росту. А «Манифест» напоминает метафизический текст, призванный вдохновить, пересмотреть свое мировоззрение, обрести внутреннюю силу.

Эта книга может не просто вдохновить, но и помочь разобраться или даже построить собственную жизненную философию. Берчард дает толчок к тому, чтобы выйти на новый уровень сознания, разобраться со своими приоритетами, ценностями, победить внутренних «демонов», почувствовать и заявить свое право быть собой в полную силу.