«Говорила мужу, что идет по магазинам»: в Башкирии 19-летняя беременная торговала наркотиками

В одном из городов Башкирии бытовая ссора между молодой парой закончилась очень необычно. Соседи, возмущенные криками, вызвали оперативников. А полицейские нашли в квартире не только скандальную парочку, но и крупную партию наркотиков.

А началось всё за несколько месяцев до визита бравых ребят в погонах. 19-летняя Ирина (имя изменено. — Прим. ред.) жила с сожителям, а под сердцем вынашивала малыша. Девушка часто отпрашивалась у гражданского супруга по магазинам, а перед этим с кем-то переписывалась с телефона благоверного.

— Общаюсь с подругами, — отшучивалась будущая мама.

В один из дней парня смутило то, что его беременная возлюбленная так часто отлучается из дома. К тому же и срок у девушке был приличный, вот-вот рожать. Тогда мужчина решил проверить, о чем девушка переписывается с чужого телефона, включил гаджет и обомлел. Оказалось, что юная особа не обсуждает с подругами пинетки, а договаривается с клиентами о том, где оставить закладки с запрещенными веществами.

— Когда девушка вернулась домой из очередного «магазина», парень устроил ей скандал. Стал расспрашивать, чем она занимается и зачем для своего сомнительного бизнеса использует его телефон. Все эти перепалки переросли в семейный скандал, после чего соседи и вызвали участкового, — рассказал источник Ufa1.

Прибывшие на место оперативники стали невольными свидетелями откровений супругов и в ходе работы нашли в тумбе девушки крупную партию наркотиков.

— Пока шло расследование, девушка успела родить. На суде она предстала, будучи молодой мамой 13-дневного ребенка, — пояснил источник.

Обвинение потребовало приговорить преступницу к 12 годам лишения свободы. Судья вынесет решение по делу девушки только в понедельник, 14 мая. Юная особа может получить отсрочку наказания, если слуги Фемиды разрешат ей дождаться 14-летия ребенка.