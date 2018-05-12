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Спасённая челябинцами львица Лола впервые стала мамой
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Спасённая челябинцами львица Лола впервые стала мамой 

74.ru 33 минуты назад
Фото: 74.ru
Спасённая челябинскими зоозащитниками львица Лола впервые принесла потомство. Малышка родилась в парке львов «Тайган», где Лола живёт осени 2016 года. Сегодня в летнем вольере молодую маму навестили её опекуны.
— 10 мая мы отмечали юбилей руководителя нашего сафари-парка Олега Зубкова, и подарки ему дарили не только его друзья, но и его питомцы, — рассказала на своих страницах в соцсетях руководитель пресс-службы парка львов «Тайган» Татьяна Алексагина. — И самый большой подарок ему преподнесла спасённая челябинцами и доктором Кареном Даллакяном львица Лола. Она родила малышку Лилу на радость всем нам. Роды прошли хорошо, Лола и львёнок чувствуют себя замечательно, и сегодня мы впервые после знаменательного события заглянули к ним в гости.
На страже стоял лев Мирон — друг Лолы, с другой стороны свою семью охранял папа Марсель.
— У Марселя малышка Лилу — тоже первый ребёнок, — продолжает Татьяна Алексагина. — Очень радостно видеть, что львица, у которой было очень мало шансов выжить, благодаря человеческой доброте и неравнодушию тысяч челябинцев обрела не только сытую и счастливую жизнь в парке львов «Тайган», но и познала счастье материнства.
О том, что Лола вскоре станет мамой, стало известно в середине апреля. Об этом сообщили после того, как создатель сафари-парка «Тайган» Олег Зубков осмотрел львицу. Беременность у гигантской кошки протекала хорошо, роды также прошли нормально.
В 2016 году 11-месячная львица Лола оказалась «лишней» в ходе реконструкции одного из частных зоопарков в Челябинской области. Его владельцы обратились с просьбой усыпить животное, но зоозащитники решили найти для хищницы новый дом. Ветеринары выходили животное, у которого из-за халатности прежних хозяев возникли проблемы с суставами и появился лишний вес.
Взять львицу согласились в крупнейшем в Европе питомнике — белогорском парке львов «Тайган». 21 октября 2016 года Лола вместе с Кареном Даллакяном вылетела из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Симферополь. После карантина её переселили к группе львов в возрасте до полутора лет. Новый год хищница встретила со своим женихом Мироном.
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