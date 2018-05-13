Спасённая челябинцами львица стала матерью в крымском сафари-парке 

Львица Лола, спасённая челябинцами из частного зоопарка и перевезённая в Крым, впервые стала матерью, новорождённого львёнка назвали Лилу, сообщают в пресс-службе парка львов «Тайган».
«Роды прошли хорошо, Лола и львенок чувствуют себя замечательно, и сегодня мы отправились к ним в гости. На страже стоял лев Мирон, друг Лолы, а с другой стороны свою семью охранял папа Марсель, у него малышка Лилу тоже первый «ребенок»», — отмечают сотрудники парка.
Первые шаги малышки попали на видеозапись, которой работники сафари-парка поделились в Сети.
Напомним, в 2016 году львицу из частного зверинца спас челябинский ветеринар Карен Даллакян, иначе владельцы просто бы усыпили ставшее ненужным животное. Неравнодушные жители Челябинска помогли сделать для Лолы просторный вольер, чуть позже для хищницы нашли новый дом. В зоопарке Крыма на территории в 20 га её окружают 60 сородичей.