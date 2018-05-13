Ещё
Спасённая челябинцами львица стала матерью в крымском сафари-парке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спасённая челябинцами львица стала матерью в крымском сафари-парке 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
Львица Лола, спасённая челябинцами из частного зоопарка и перевезённая в Крым, впервые стала матерью, новорождённого львёнка назвали Лилу, сообщают в пресс-службе парка львов «Тайган».
«Роды прошли хорошо, Лола и львенок чувствуют себя замечательно, и сегодня мы отправились к ним в гости. На страже стоял лев Мирон, друг Лолы, а с другой стороны свою семью охранял папа Марсель, у него малышка Лилу тоже первый «ребенок»», — отмечают сотрудники парка.
Первые шаги малышки попали на видеозапись, которой работники сафари-парка поделились в Сети.
Напомним, в 2016 году львицу из частного зверинца спас челябинский ветеринар Карен Даллакян, иначе владельцы просто бы усыпили ставшее ненужным животное. Неравнодушные жители Челябинска помогли сделать для Лолы просторный вольер, чуть позже для хищницы нашли новый дом. В зоопарке Крыма на территории в 20 га её окружают 60 сородичей.
АиФ: последние новости
Жительница Челябинска сожгла соседский дом, желая избавиться от мусора Ролан и Ариетта – на Южном Урале экспериментируют с именами младенцев Сурикаты родились в челябинском зоопарке
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара37
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников31
Муж Саши Савельевой ошеломлен ее фото в бикини15
Страшнее и страшнее: звезды, которые уродуют себя7
Почему в оральном сексе царит гендерное неравенство6
Видео
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение