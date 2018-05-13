Спасённая челябинцами львица стала матерью в крымском сафари-парке

Львица Лола, спасённая челябинцами из частного зоопарка и перевезённая в Крым, впервые стала матерью, новорождённого львёнка назвали Лилу, сообщают в пресс-службе парка львов «Тайган».

«Роды прошли хорошо, Лола и львенок чувствуют себя замечательно, и сегодня мы отправились к ним в гости. На страже стоял лев Мирон, друг Лолы, а с другой стороны свою семью охранял папа Марсель, у него малышка Лилу тоже первый «ребенок»», — отмечают сотрудники парка.

Первые шаги малышки попали на видеозапись, которой работники сафари-парка поделились в Сети.