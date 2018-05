Пиппа Миддлтон пытается скрыть беременность за одеждой?

В конце апреля в сети заговорили о том, что младшая сестра Кейт Миддлтон готовится стать мамой. Как сообщалось ранее, об этом сама Пиппа вместе с мужем Джеймсом Мэттьюзом рассказали друьям. После этого СМИ стали проявлять больше внимания к Миддлтон-младшей. На днях её заметили во время шопинга. Пиппа надела красную футболку, темно-синий жакет и белые брюки свободного кроя с эластичным поясом, а обувь предпочла без каблука — красные балетки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как передает портал Daily Mail, Пиппа находится на 16-й неделе беременности. Малыш должен появиться уже в октябре. Напомним, что через неделю состоится торжественная церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл, а на следующий день годовщину свадьбы отметят Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз.

