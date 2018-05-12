Как я все сама, или Грядка-короб своими руками

У нас есть участок и пасека. У моего мужа не хватает времени на мои «хотелки», а хочу я многое. Надо яблони омолодить, короба для новых сортов клубники сбить, ямки для голубики сделать… и т.д. Темными зимними ночами пришло решение — надо учиться все самой, но пол я слабый, в этом-то и загвоздка. Гвозди вбивать умею, доски пилить не умею, секатором работать умею, пилить большие ветки сил и терпения не хватает. И мы купили мне «помощника»! В рабство мы, конечно, никого не брали, а купили сабельную пилу во всеми любимом магазине ОБИ с боооольшим ассортиментом садового инвентаря.

Cабельная пила для меня

Вещь очень нужная, удобная, можно пилки подобрать не только по дереву. А главное, все сама! Ну, раз есть помощник — пора браться за дело! Что сделаем? Грядку-короб!

Что нам для этого нужно:

доски (можно б/у);

инструмент — у меня помощница-пила;

молоток;

гвозди;

и пара рук.

И вот грядка-короб!

Новый короб с клубникой

коробе Как видно, из старых досок сколотили короб, собрали осенние кучи с ботвой/листвой/малиной. С сыном все заложили и засыпали землей. В коробе два сорта клубники: 'Сирия' и 'Гигант Джорнея'. Туда же высадила томаты 'Блэк крим'. А главное, все сама, … ну сын чуть-чуть помог… и пила из ОБИ)))