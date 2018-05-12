О чём православные молятся на ночь

По существующему сейчас церковному обычаю православные христиане каждый день вычитывают утреннее и вечернее молитвенные правила (специально составленный сборник молитв) и обращаются с молитвой к Богу в течение дня.

Эти правила появились не сразу: большинство молитв было написано разными православными святыми, жившими в разных странах и в разное время, первые сборники молитв появились на Руси только в XVI—XVII веке, а современное молитвенное правило сформировалось всего двести лет назад.

«На сон грядущим»

Вечернее правило, которое включает в себя небольшие молитвы — тропари, семь молитв авторства разных святых — от Макария Великого до Иоанна Дамаскина , молитвы к Иисусу Христу , к Святому Духу, к Богородице, к Честному Кресту, ко Ангелу Хранителю и ежедневное исповедание грехов.

Вечернее правило действительно довольно большое, и для неофита часто создает трудности — вечером все уже обычно устали, хочется отдохнуть, хочется лечь в кровать и забыть о трудностях дня, а тут — на тебе! — приходится вставать и читать молитвы. Возникает резонный вопрос: а зачем нужно читать вечерние молитвы?

Гигиена души

Причин на это много: во-первых, ежедневная молитва к Богу, общение с Ним — это исполнение заповеди Христа, которую Он назвал самой важной вопрошающему фарисею: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим», — об этом говорит Евангелие от Матфея.

Во-вторых, вечерние молитвы служат своеобразной гигиеной человеческой души, часто отходящей от Господа в течение дня, недаром референом звучат покаянные молитвы с просьбой к Богу о прощении прегрешений, как бы счищающие с души налипшую за день грязь.

Часто опытные христиане не просто читают покаянные молитвы, автоматически повторяя их раз за разом, но ежедневно записывают свои грехи и исповедуют их перед Богом, чтобы осознать их и более целенаправленно с ними бороться.

В третьих, в вечерней молитве, так же как и в утренней, можно обратиться к Богу с просьбой и открыть Ему свои печали и горести, облегчив тем самым душу перед сном, ведь сказано в Писании: «Просите и будет вам дано».

Господь, конечно, знает о наших нуждах и печалях, но просьбы, особенно настойчивые, повторяющиеся изо дня в день, могут оказать должное действие. Однако обращаясь к Богу с просьбой, в конце молитвы всегда надо добавлять: «Пусть будет по слову Твоему, Господи!», таким образом покоряясь Его воле, так как только Он один знает, что будет лучше.

Защита от бед и внезапной смерти

Есть ещё одна причина, по которой вечерняя молитва не менее важна, чем молитва утренняя, которая как бы освящает день христианина — это длинная, темная, пугающая ночь.

Именно ночью часто случаются неотвратимые несчастья — инфаркты, инсульты, пожары, землетрясения или нападение врагов. Это особенно хорошо христиане чувствовали раньше, когда жили в деревнях и не было электричества; современный же человек часто ложно считает себя более защищенным: он укрыт за стенами городских квартир, и в руке у него телефон — на все случаи жизни.

Однако уверенность в собственной неуязвимости быстро исчезает, когда приходит несчастье, а экстренные службы вдруг становятся недоступными, телефонные линии — перегруженными, и не на кого более уповать, кроме как на Бога.

Кроме этого, каждый христианин опасается «наглой смерти» — то есть боится умереть неожиданно, во сне, без покаяния и последнего причастия. Если для атеиста такая смерть кажется лучшей, безболезненной, то православный знает — за все свои неисповеданные и нераскаянные грехи ему придется ответить перед Христом. Именно поэтому каждый вечер мы становимся на молитву и искренне просим Господа простить грехи и очистить душу покаянием.

Об этом каждый день напоминает молитва Святого Иоанна Дамаскина, включенная в правило: «Се ми гроб предлежит, се ми смерть предстоит, — сокрушается святой и вопрошает Бога. — Неужели мне одр сей гроб будет, или ещё окаянную мою душу просветиши днём?»

Вечерняя молитва освящает молящегося и призывает к нему милость и помощь Божью с тем, чтобы злые духи отошли от него, и сон его был крепок, глубок и спокоен.

Как читать вечернее правило

Обычно советуют начать с нескольких молитв (по силам), и каждые десять дней прибавлять по одной — тогда душа сама, естественным образом привыкнет к ежевечернему общению с Богом. Молиться следует в тишине, оставив на время все дела, отрешившись от них и обратив всего себя к Богу.

Живший в XIX веке прозорливец Феофан Затворник советовал молиться не спеша, читать правила нараспев, вникать во всякое молитвенное слово, стараясь при этом возбудить в себе ответное чувство.

Чтобы не торопиться на молитве, святитель советовал установить для молитвы определённое время — пятнадцать минут, полчаса или час, и заканчивать молиться именно тогда, когда вышел срок, а не когда вы торопливо прочитали все молитвы в правиле.

Он же указывал, что не стоит читать молитвы непрерывно, монотонно, а следует прерывать их своей личной молитвой, то и дело обращаясь к Богу своими словами, либо поклонами. К поклонам он советовал прибегать и в том случае, если разум вдруг начнёт отвлекаться на дела, либо появится на сердце какое-нибудь нехорошее желание.