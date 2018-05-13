Бельчат приютили в новосибирском зоопарке, их выкармливают из пипетки

В новосибирском зоопарке сотрудники выкармливают маленьких бельчат. Пятерых зверьков принесли туда местные жители в мае. При этом, специалисты утверждают: лучше зачастую вообще не трогать животных.

Одного бельчонка нашли в Академгородке, растили его дома, но испугались за будущее животного. Зверек стал слишком ручным и люди испугались за его будущее в дикой природе. Двоих нашли в Заельцовском районе, самых маленьких принесли на этой неделе.

Бельчат постарше кормят молоком из блюдца, также они едят семечки, орехи и сухофрукты. А малышей приходится кормить из пипетки. У них еще нет кисточек на ушах, это говорит об их младенческом возрасте. Когда детеныши подрастут и смогут кушать самостоятельно, их выпустят на территории парка.

Специалисты напоминают: не стоит торопиться «спасать» оставшееся на тропинке животное или птицу — у них гораздо больше шансов выжить именно в диких условиях, за исключением случаев, когда животное ранено.