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Бельчат приютили в новосибирском зоопарке, их выкармливают из пипетки
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Бельчат приютили в новосибирском зоопарке, их выкармливают из пипетки 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В новосибирском зоопарке сотрудники выкармливают маленьких бельчат. Пятерых зверьков принесли туда местные жители в мае. При этом, специалисты утверждают: лучше зачастую вообще не трогать животных.
Одного бельчонка нашли в Академгородке, растили его дома, но испугались за будущее животного. Зверек стал слишком ручным и люди испугались за его будущее в дикой природе. Двоих нашли в Заельцовском районе, самых маленьких принесли на этой неделе.
Бельчат постарше кормят молоком из блюдца, также они едят семечки, орехи и сухофрукты. А малышей приходится кормить из пипетки. У них еще нет кисточек на ушах, это говорит об их младенческом возрасте. Когда детеныши подрастут и смогут кушать самостоятельно, их выпустят на территории парка.
Специалисты напоминают: не стоит торопиться «спасать» оставшееся на тропинке животное или птицу — у них гораздо больше шансов выжить именно в диких условиях, за исключением случаев, когда животное ранено.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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