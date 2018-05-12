В зоопарке приютили крошечных бельчат: едят молоко из пипетки

Новосибирцы начали активно приносить в зоопарк найденных на улице бельчат: с начала мая его сотрудники приняли у горожан уже пятерых зверьков.

«Одного нам привезли из Академгородка. Малыша нашли на одной из тропинок, люди забрали его домой и некоторое время выкармливали самостоятельно. А потом поняли, что бельчонок растёт слишком ручным, и его страшно будет выпускать на волю. Двух довольно взрослых и самостоятельных бельчат принесли жители Заельцовского района Новосибирска. В конце этой недели на нашем попечении оказались ещё два крошечных бельчонка, которые требуют особого внимания и заботы», — рассказали в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило.

Как пояснила заведующая информационным отделом зоопарка Евгения Пирожкова, бельчат повзрослее сотрудники кормят молоком из блюдца. Также в их рационе уже есть семечки, разные виды орехов и сухофрукты. Самых маленьких бельчат — братика и сестрёнку — приходится кормить из пипетки. У этих зверьков ещё нет кисточек на ушах, это говорит об их младенческом возрасте.

«Бельчата пробудут у нас недолго. Как только мы убедимся, что они кушают самостоятельно, мы планируем выпустить их в естественные условия. Далеко не поедем, выпустим их на территории зоологического парка. В нашем лесу живут белки, мы подкармливаем их. Нашим приёмышам угощения в кормушках помогут адаптироваться», — сообщила Евгения Пирожкова.

В зоопарке уверены, что с бельчатами всё будет хорошо. Но при этом подчёркивают, что в большинстве случаев люди зря подбирают детёнышей диких животных и птиц, которые выпадают из дупел, гнёзд и покидают свои укрытия. Чаще всего этих зверьков вовсе не нужно спасать. Родители не оставляют своих детёнышей: защищают и продолжают кормить

«У птенца или бельчонка на лесной дорожке шансов выжить гораздо больше, чем в самых заботливых человеческих руках. Конечно, если детеныш ранен или вы видите, что гнездо разорено или есть другие следы нападения хищника, то стоит попытаться спасти малыша. Во всех остальных случаях никаких действий лучше не предпринимать. Максимум, что можно сделать — так это убрать малыша с тропинки», — подчеркнули в зоопарке.

Недавно Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило показал посетителям новорождённых гималайских медвежат: они появились на свет ещё в январе, но в течение нескольких месяцев были недоступны для наблюдений.