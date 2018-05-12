Каких насекомых стоит опасаться на природе

Май балует москвичей поистине теплой весенней погодой. А потому каждый выходные сотни жителей столицы выезжают на природу, устраивают пикники. Но не стоит забывать, что теплу радуются не только люди, но и насекомые. «ВМ» рекомендует запомнить, каких букашек стоит опасаться, и взять на заметку некоторые правила защиты от них.

КЛЕЩИ

Кажется, это первые представители насекомых в списке самых узнаваемых и наводящих страх. Действительно, к настоящему времени в природе насчитывается около 48 тысяч видов клещей, из которых 10 процентов — переносчики опасных заболеваний. Чтобы не навлечь беды, рекомендуется надевать на пикник закрытую обувь, головной убор, одежду светлых тонов (чтобы клеща было видно) с длинным рукавом, брюки. И регулярно осматривать себя, особенно — шею, подмышечные впадины, сгибы локтей и коленей, волосистую часть головы. А одежду и открытые участки тела регулярно нужно обрабатывать репеллентом (средство защиты, отпугивающее насекомых, птиц и др.).

БЛОХИ

Почесав бродячего четвероногого друга за ухом, который, безусловно, был мил и добр, вы рискуете унести на своей одежде парочку блох. Какое-то время они живут на человеке, ощутимо кусаются, а иногда могут вызывать аллергию. Кроме этого, от блох человек рискует получить червей-паразитов, таких, как ленточные гельминты. Главная мера предосторожности — не трогать незнакомых и бездомных питомцев. Вернувшись домой, тщательно проверяйте свою одежду. Если заметили подозрительные личинки — срочно проведите санитарную обработку.

ОВОДЫ

Мухи-гиганты с большой головой и мохнатым туловищем могут откладывать личинки внутри чужого организма, в том числе человеческого, тем самым разрушая его ткани. Стоит ли говорить, что особо уязвимы на теле человека нос, глаза и глотка, которые не спрячешь под одеждой. Обезопасить себя можно не только средством защиты от насекомых, но и внимательностью — как правило, овод крупных размеров, а потому заметный, да и летает шумно. Если увидели овода, постарайтесь отойти подальше. Отмахнуться в данном случае не всегда значит отогнать от себя угрозу.

Что же касается животных, то на природе москвичам не стоит умиляться при виде лис, ежей, мышей, бездомных собак и кошек. Все они могут быть переносчиками вируса бешенства, панацеи от которого нет.

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