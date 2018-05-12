Крутые развивающие игрушки дешевле 500 рублей

Всегда хочется чем-то порадовать своего ребенка, но это «что-то» должно быть, во-первых, интересным и полезным, а во-вторых, не сильно бить по кошельку. Оказалось, вариантов масса, и вот лишь некоторые из них.

Дорожный вариант «Монополии»

Настольная игра Hasbro «Монополия», дорожная версия от TOY.RU, цена: от 459 руб., заказать: +7 (800) 500-23-70, toy-ru.yapokupayu.ru Дорожная «Монополия» сделает даже самую долгую поездку увлекательной — в поезде, в самолете или для игры в машине. Это вариант игры, которая признана мировым бестселлером, так как формирует представление об экономических отношениях в мире и реальной жизни и помогает оттачивать навыки стратега.

Набор «Юный парфюмер»

Набор «Юный парфюмер» cool boy от магазина «Феечка», цена: от 460 руб., заказать: +7 (495) 542-36-37, feechka.yapokupayu.ru С таким набором ребенок почувствует себя настоящим парфюмером и сможет создать неповторимые ароматы.

Познавательная игрушка развивает органы чувств и интерес к науке. Также позволяет провести много занимательных экспериментов и узнать историю духов.

Конструктор Neon Color

Конструктор «Забавные хлопья» от магазина «Сима-ленд», цена: от 450 руб.

Конструктор «Забавные хлопья», светящиеся в темноте — детальки сделаны в виде снежинок, которые сцепляются между собой. Разве не чудо? Игрушка позволяет собирать конструкции разной формы, чем помогает развивать и без того богатую детскую фантазию, а также тренирует мелкую моторику рук. Такое занятие точно входит в список игрушек, которые не надоедят за пять минут.

Растущие животные

Растущие животные «Аквариум: динозавр в клетке» от магазина «Сима-ленд», цена: от 88 руб.

Из своего опыта мамы могу сказать, что растущие животные вызывают детский восторг и массу позитива. Вырастающие фигурки (от насекомых до динозавров) выполнены из специального материала, который в воде увеличивается в восемь раз.

Конструктор Lego

Конструктор Lego Creator «Красный вертолет» от TOY.RU, цена: от 379 руб., заказать: +7 (800) 500-23-70, toy-ru.yapokupayu.ru Мечта многих мальчиков и девочек — «Лего Криэйтор». Мои дочки и племянница очень любят «Лего». Серия «Криэйтор» постоянно выпускает новинки, ее основная идея — из одного набора блоков можно создать много разных конструкций.

Металлический конструктор

Детский металлический конструктор «Самолет» от магазина «Десятое королевство», цена: от 192,5 руб., заказать: +7 (495) 255-06-06, desjatoe-korolevstvo.yapokupayu.ru Отличная развивающая игрушка, подталкивающая ребенка к развитию технических способностей, мелкой моторики и внимательности, а также образного мышления.

Конструктор вызывает интерес к точным наукам и тягу к творчеству — придумать интересную модель и собрать ее из многочисленных деталек сможет не каждый взрослый.

Магнитная «одевашка»

Магнитная игра «Одевашки. Лиза» от магазина «Десятое королевство», цена: от 385 руб., заказать: +7 (495) 255-06-06, desjatoe-korolevstvo.yapokupayu.ru Это очаровательная магнитная игра с одеванием кукол, которая к тому же развивает вкус и стиль маленькой модницы. Увлекательная игра предлагает нарядить героиню с учетом погоды за окном или по своему настроению — элементы одежды просто фиксируются на кукольной фигурке.

Мини-кухня

Набор продуктов для нарезки на липучках «Овощи/фрукты» от магазина «Сима-ленд», цена: от 93 руб.

Игрушка интересна как для девочек, так и для мальчиков. Продукты в таких наборах разделены на части, которые скрепляются липучками, а разрезаются безопасным ножом. Все как у мамы на кухне. Ну, или почти.

Продукты выглядят реалистично, так что маленьким поварятам будет чем заняться, пока мама готовит обед. Мне в свое время очень нравилось, когда на кухне вместе готовили я и мои девочки.

Календарь природы

Развивающая игра на магнитах «Календарь природы» от магазина «Десятое королевство», цена: от 423,5 руб., заказать: +7 (495) 255-06-06, desjatoe-korolevstvo.yapokupayu.ru Замечательный вариант для запоминания названий и последовательности времен года, месяцев, дней недели, особенностей природных явлений. С помощью ярких картинок ребенок сможет подготовить целый рассказ и выступить в роли ведущего прогноза погоды. Судя по отзывам, родители довольны — такое недорогое вложение развивает речь и кругозор.

Модели машинок

Модель машины Welly BMW X6 от TOY.RU, цена: от 339 руб., заказать: +7 (800) 500-23-70, toy-ru.yapokupayu.ru Точные копии настоящих машин в миниатюре — это мечта многих мальчишек — как маленьких, так и больших. Последние выступают в роли коллекционеров и не уступают малышам в стремлении заполучить желанную модельку. В таких машинках могут открываться двери, багажник, капот, крутиться руль.

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