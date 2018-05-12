7 русских девочек, которых знала вся страна

Согласитесь, все-таки обычно знаменитыми на всю страну или мир становятся люди, перешагнувшие рубеж юности. А уж раньше, когда не было интернета и даже телевидения, стать известным и знаменитым было еще тяжелее. Тем не менее представляем вам детей, образы и биографию которых Россия знала наизусть и любила всем сердцем.

Великая княжна Анастасия, дочь последнего императора Николая II и Александры Федоровны, навсегда осталась в памяти русских девочкой. По словам ее современников, несмотря на свой 17-летний возраст, Анастасия была сущим ребенком, любившим шалить, играть и пародировать окружающих. Что же успела сделать эта девочка, канонизированная вместе со всей своей царской семьей?

Во время Первой мировой войны ей было только 14 лет, и она не могла, как старшие сестры и мать, быть сестрой милосердия. Она стала патронессой госпиталя, отдавала собственные деньги на закупку лекарств для раненых, читала им вслух, давала концерты, писала под диктовку письма их близким, играла с ними, чтобы отвлечь страдающих от боли, шила им белье, готовила бинты и корпию. Их фотокарточки после хранились у нее дома, и она помнила раненых по именам и фамилиям. Некоторых неграмотных солдат она обучила читать и писать. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года Анастасию вместе с семьей расстреляли в Екатеринбурге. Много лет после расстрела царской семьи не стихали разговоры о том, что Анастасия осталась жива.

Вера Мамонтова

Веру Мамонтову все русские люди знают по портрету Валентина Серова «Девочка с персиками». Существует еще один ее портрет — «Девушка с кленовой веткой», написанный Виктором Васнецовым девятью годами позже. Известно, что Вере пришлось долго ждать замужества: она обвенчалась с предводителем дворянства Москвы Александром Самариным в 1903 году, после смерти своего отца, не дававшего благословения на брак.

Вера скоропостижно скончалась от воспаления легких в возрасте 32 лет, успев родить троих детей. Ее супруг, Александр Дмитриевич, пережил ее на 25 лет, но больше не женился, а в память о Вере Мамонтовой построил белоснежный храм Живоначальной Троицы в селе Аверкиево, недалеко от их усадьбы.

Веру Кондакову все знают по знаменитой фотографии, где девочка в школьном платьице с белыми бантами целует Иосифа Виссарионовича Сталина. Ей было тогда семь лет, она еще плохо умела читать, но чудесно декламировала, и слова поздравления, которые ей нужно было сказать Сталину, заучивала наизусть со слуха: «Дорогой товарищ Сталин, это вам от московских ребят…» Никто не говорил ей, что Сталина можно целовать — это был личный порыв ребенка, верившего в светлый образ вождя Советского Союза. Фотография разлетелась огромными тиражами по всему Советскому Союзу и мгновенно сделала Веру Кондакову популярной. Ее узнавали на улицах, приглашали на радио, а в день смерти Сталина вся школа пришла к ней в класс — разделить горе. Вера Кондакова до сих пор живет в Москве, а знаменитая фотография всю жизнь висит на ее стене.

Советская художница-график, Надя оставила после себя около 12 тысяч рисунков. Точное количество подсчитать невозможно, так как часть работ была подарена друзьям и знакомым. Надя, никогда не обучавшаяся рисованию, начала рисовать с пяти лет. Уже в 1964 году, когда девочке было 12 лет, состоялась ее первая выставка. Сама же Надя говорила, что пишет сразу набело, без ластика, потому что заранее видит все свои рисунки.

«Они проступают на бумаге, как водяные знаки, и мне остается их чем-нибудь обвести». Ее наследие — это в основном графика, иллюстрации к книгам, которые ей читали вслух в детстве или которые она читала сама позже. Иллюстрации к античной литературе, сказкам Пушкина, «Войне и миру», «Мастеру и Маргарите», «Маленькому принцу» — это неполный список того, что сделала эта девочка к своим 17 годам. В разных странах — Японии, Германии, США, Индии, Монголии, Польше и многих других — прошло более 160 выставок ее работ. Умерла в возрасте 17 лет от разрыва врожденной аневризмы сосуда головного мозга.

Катя Лычева

Юный посол доброй воли от Советского Союза Катя Лычева посетила в 1986 году Соединенные штаты Америки с миссией мира. На эту девочку была возложена миссия стать символом «советской миролюбивой политики», и образ ее был создан вслед за образом погибшей американки Саманты Смит

Слава ее оказалась недолгой. Сначала Катя снималась в детских фильмах, была окружена журналистами во время своей поездки в Америку, которые фиксировали каждый ее шаг: «Катя Лычева делает бумажных голубей», «Катя Лычева участвует в пресс-конференции», «Катя Лычева встречается со школьниками». Спортсменка, комсомолка, красавица, к тому же знающая английский язык. Но когда СМИ перестали писать о ребенке-дипломате, Катя Лычева оказалась забыта. Она эмигрировала во Францию, закончила Сорбонну и, хотя и продолжает заниматься международными проектами, общения с журналистами избегает.

Произведения, в которых действует Алиса, создавались на протяжении 40 лет, и автор, по собственному признанию, не следовал какой-то продуманной «хронологии будущего», описывая приключения своей героини. Алиса была не просто девочкой, а первой девочкой, сумевшей побывать в космосе и в Атлантиде. Необычная судьба девочки, ее приключения породили целый пласт культурных наслоений, которые были далеки от первоначального образа. Популярность Алисы подчеркивает и то, что в народе стали появляться анекдоты про нее и шуточные куплеты.

«Аленка» — Елена Геринас

Восьмимесячная Елена Геринас уже более полувека является эмблемой знаменитого русского шоколада «Аленка». А ведь там могла бы быть васнецовская «Аленушка», например. Но образ доверчивого лица в платке дочери фотографа Александра Геринаса победил в конкурсе, объявленном в 1964 году « Красным Октябрем ». До этого фотография «Аленки» с широко распахнутыми глазами и румяными щечками украсила обложку первого номера журнала «Здоровье» в 1962 году.

У маленькой Елены были карие глаза и немного другой овал лица, а окончательный образ, появившийся на обертке шоколада, создал художник Н. Маслов. Кстати, сама Елена Геринас не получает никакого гонорара за использование изображения своего лица на известнейшем русском шоколаде на протяжении вот уже более пятидесяти лет. В феврале 2000 года она заявила о своих авторских правах как наследницы на это изображение, но суд, длившийся более двух лет, вынес решение не в ее пользу.