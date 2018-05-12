Саша Спилберг показала красивое тело в желтом купальнике

Один из самых популярных блогеров среди молодежи предстала в неожиданно нежном образе. Имеет право: все-таки 20 лет — самый подходящий для этого возраст!

«Красиво фото или нет?» — еще и пококетничала знаменитость со своими 4,5 млн подписчиками в Instagram. И, конечно, тут же получила сотни тысяч лайков и тысячи восторженных комментариев в ответ в духе: « Саша , очень красивая фотка! Люблю». И правда тут есть на что полюбоваться.

Полная гармония: и фигура шикарная, и купальник красивый, и песочек не подкачал

Девушка нежится на белоснежном песке Мексиканского залива, который можно определить по заботливо выставленному ею геотегу — мол, все, кто рядом, могут присоединиться к купальщице. Закрытый (но с пикантными вырезами на бедрах) купальник красотка дополнила массивными серьгами-кольцами и нежным маникюром с голубым покрытием.

Саше Спилберг задали вопросы, в которых она не сильна

«Вроде считается, что 17−18 лет типа самый клевый возраст, молоденькая, все дела. А я прихожу в ужас от того, что понимаю, что через год мне будет 18. Хочу быть Питером Пэном ! Не хочу взрослеть!» — говорила она сама о себе еще пару лет назад. Что ж, видимо, в свои 20 лет она все-таки решила стать чуть более женственной и примерить другой образ. А ведь еще совсем недавно она, как и все подростки, носила майки да джинсы.

Саша бывает разная, но всегда хороша

Принять участие в опросе «Какая Саша вам нравится больше?» в полной версии материала на сайте Woman's Day Стивен Спилберг : «Семья — это цирк на колесах»

Советы стилиста: как правильно носить желтый цвет

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