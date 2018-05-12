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Саша Спилберг показала красивое тело в желтом купальнике
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Саша Спилберг показала красивое тело в желтом купальнике 

WDay.ru 37 минут назад
Фото: WDay.ru
Один из самых популярных блогеров среди молодежи предстала в неожиданно нежном образе. Имеет право: все-таки 20 лет — самый подходящий для этого возраст!
«Красиво фото или нет?» — еще и пококетничала знаменитость со своими 4,5 млн подписчиками в Instagram. И, конечно, тут же получила сотни тысяч лайков и тысячи восторженных комментариев в ответ в духе: «Саша, очень красивая фотка! Люблю». И правда тут есть на что полюбоваться.
Полная гармония: и фигура шикарная, и купальник красивый, и песочек не подкачал
Девушка нежится на белоснежном песке Мексиканского залива, который можно определить по заботливо выставленному ею геотегу — мол, все, кто рядом, могут присоединиться к купальщице. Закрытый (но с пикантными вырезами на бедрах) купальник красотка дополнила массивными серьгами-кольцами и нежным маникюром с голубым покрытием.
Саше Спилберг задали вопросы, в которых она не сильна
«Вроде считается, что 17−18 лет типа самый клевый возраст, молоденькая, все дела. А я прихожу в ужас от того, что понимаю, что через год мне будет 18. Хочу быть Питером Пэном! Не хочу взрослеть!» — говорила она сама о себе еще пару лет назад. Что ж, видимо, в свои 20 лет она все-таки решила стать чуть более женственной и примерить другой образ. А ведь еще совсем недавно она, как и все подростки, носила майки да джинсы.
Саша бывает разная, но всегда хороша
Принять участие в опросе «Какая Саша вам нравится больше?» в полной версии материала на сайте Woman's Day  Стивен Спилберг: «Семья — это цирк на колесах»
Советы стилиста: как правильно носить желтый цвет
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