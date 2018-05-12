«Напоминает самку паука»: Алена Шишкова смутила поклонников новым платьем

Популярная российская модель Алена Шишкова, больше известная как экс-возлюбленная рэпера Тимати и мать его дочери Алисы, изрядно смутила поклонников своим новым образом, вызвавшим в сети довольно мрачные ассоциации.

Бывшая возлюбленная бизнесмена и музыканта Тимати Алена Шишкова напугала свои подписчиков неожиданным образом, подходящим для героини фильма ужасов. Модель сфотографировалась стоя на кровати в черном платье, по фасону похожем на свадебное. К тому же из-за плохого освещения комнаты и вспышки фотокамеры светлые глаза Алены святились неким пугающим огнем, на что тут же обратили внимание хейтеры. «Приди ко мне», — написала девушка под своим снимком, явно желая немного пошутить. Однако ее подписчики юмора не оценили.

«Мрачновато! Хичкок отдыхает!» «Как мумия… Нет! Вампирша» «Напоминает огромного паука… бррр» «Что с глазами? Жутко светятся» «Напоминает самку паука…» «Труп невесты или черная вдова?» «Странно глаза светятся» «В музей восковых фигур, хороший экспонат — неживой и все в одном образе» Не обошлось, конечно, и без комплиментов, ведь истинные поклонники Шишковой восхищаются миловидной девушкой, что бы она с собой ни сделала. «Как всегда, идеальна» «Принцесса лебедь» «Прям как Барби» «Черный лебедь»

Сама Алена никак не реагирует ни на положительные, ни на отрицательные отзывы в сети. Кажется, что девушка уже давно смирилась с тем, что ее неизменно критикуют одни и обожествляют другие, и просто не реагирует на комментарии пользователей в сети. А вот новая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова , каждый раз болезненно воспринимает критику интернет-пользователей. Девушка всеми силами старается угодить всем и выглядеть достойно в глазах поклонников творчества Тимати, которые склонны к частому сравнению ее с Аленой Шишковой.

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