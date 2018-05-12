Анастасия Решетова: «Я сыта по горло кознями и сплетнями»

Анастасия Решетова вновь ответила злопыхателям в своем микроблоге. Однако она преподнесла это так, чтобы у пользователей рунета сложилось впечатление, что ей безразличны их нападки. Да и вообще, по её признанию, в сети она находится исключительно для решения рабочих вопросов.

Подвергаясь постоянной критике пользователей сети, Анатасия Решетова в очередной раз высказалась в Инстаграме. Девушка заверила, что достигла периода личностной зрелости и больше не стремится показать всем свою самодостаточность, а поэтому не видит повода доказывать что-то сомневающимся в ней недоброжелателям. «Люди все равно видят то, что хотят видеть. Не хочу ради них стараться и пытаться предстать в лучшем свете. Я сыта по горло этим бесполезным инфопотоком и левой энергией, кознями и сплетнями.»

Читать неприятные комментарии бизнесвумен уже привыкла, по её словам, она бы и вовсе не сидела в интернете, если бы этого не требовала работа, поэтому вынуждена лицезреть негатив. Однако интернет-пользователи так не считают, ведь, по их мнению, Решетова может спокойно закрыть доступ к комментированию. Фолловеры предполагают, что подобными публикациями девушка просто пытается привлечь к себе больше внимания, а злостные комментарии только раззадоривают её. «Ой, ну прям такая деловая! Инстаграм это твой заработок и хайп!» «Эм.. не думаю, что Инста у тебя только для работы, благодаря нему ты стала популярна, без него бы не поднялась» «Да я уверена, что ей нравится читать комменты, иначе она бы их закрыла!» «Настя, какой у вас там там личностный рост? Вам сколько лет? Это шутка что ли»

Многие действительно с особой неприязнью относятся к девушке популярного рэпера Тимати . Роскошная жизнь, которую демонстрирует модель, зачастую вызывает у обитателей Инстаграма негативные эмоции. Кроме того, пышногрудую красавицу не любят и за её откровенные фотографии в купальниках или платьях, открывающих бюст. А недавно Решетову, напротив, похвалили за то, что она, наконец, прикрыла грудь.

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