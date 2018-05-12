В Волгограде ищут бывшего концертмейстера ансамбля «Улыбка»

В Дзержинском районе Волгограда исчезла 61-летняя Марта Серебрякова, работавшая концертмейстером в детском ансамбле «Улыбка».

— Марта Романовна просыпается на рассвете и каждый день идет на часовую прогулку, — рассказывает зять пропавшей женщины Алексей. — Она гуляет у футбольного поля, рядом с которым соседи выгуливают собак. Но ни вчера, ни сегодня Марту Романовну они не видели.

Искать пропавшую женщину ее родственники начали еще накануне вечером. Вместе с супругом дочь Марты Серебряковой написала заявление в полицию, обзвонила всех знакомых и родных.

— Мы обошли все места в Дзержинском районе, где она могла бы быть. Заглянули на источник, куда Марта Романовна ходила купаться. Она — верующий человек, поэтому мы объехали все храмы и связались с монастырями, в которых она могла бы появиться. Никаких зацепок, — продолжает Алексей. — Мы успели зайти на ее прежнее место работы в ГДЮЦ, но, к сожалению, тоже ничего не узнали.

По словам родных, Марта Серебрякова не страдала проблемами с памятью и до этого никогда не уходила из дома.

— Сегодня мы подключили к поискам волонтеров: ребята прочесывают девятиэтажки, заглядывают в подъеды, подвалы и заходят на чердаки, — добавляет зять пропавшей женщины. — Завтра мы вместе с ними прочешем овраги рядом с источником, куда она ходила купаться.

Марта Серебрякова ушла из дома на улице Рионской в Дзержинском районе. Приметы женщины: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза серые.

Была одета: плащ джинсовый, джинсы, синие мокасины.

Родные бесследно исчезнувшей женщины просят всех, кто видел Марту Серебрякову, позвонить в полицию или по телефону: 8-927-254-28-49 (дочь Мария).