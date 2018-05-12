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В Волгограде ищут бывшего концертмейстера ансамбля «Улыбка»
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В Волгограде ищут бывшего концертмейстера ансамбля «Улыбка» 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В Дзержинском районе Волгограда исчезла 61-летняя Марта Серебрякова, работавшая концертмейстером в детском ансамбле «Улыбка».
— Марта Романовна просыпается на рассвете и каждый день идет на часовую прогулку, — рассказывает зять пропавшей женщины Алексей. — Она гуляет у футбольного поля, рядом с которым соседи выгуливают собак. Но ни вчера, ни сегодня Марту Романовну они не видели.
Искать пропавшую женщину ее родственники начали еще накануне вечером. Вместе с супругом дочь Марты Серебряковой написала заявление в полицию, обзвонила всех знакомых и родных.
— Мы обошли все места в Дзержинском районе, где она могла бы быть. Заглянули на источник, куда Марта Романовна ходила купаться. Она — верующий человек, поэтому мы объехали все храмы и связались с монастырями, в которых она могла бы появиться. Никаких зацепок, — продолжает Алексей. — Мы успели зайти на ее прежнее место работы в ГДЮЦ, но, к сожалению, тоже ничего не узнали.
По словам родных, Марта Серебрякова не страдала проблемами с памятью и до этого никогда не уходила из дома.
— Сегодня мы подключили к поискам волонтеров: ребята прочесывают девятиэтажки, заглядывают в подъеды, подвалы и заходят на чердаки, — добавляет зять пропавшей женщины. — Завтра мы вместе с ними прочешем овраги рядом с источником, куда она ходила купаться.
Марта Серебрякова ушла из дома на улице Рионской в Дзержинском районе. Приметы женщины: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза серые.
Была одета: плащ джинсовый, джинсы, синие мокасины.
Родные бесследно исчезнувшей женщины просят всех, кто видел Марту Серебрякову, позвонить в полицию или по телефону: 8-927-254-28-49 (дочь Мария).
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