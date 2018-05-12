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Мужчину парализовало после укуса змеи, которая является одной из самых ядовитых в мире
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Мужчину парализовало после укуса змеи, которая является одной из самых ядовитых в мире 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Отец шестерых детей алабамец Джеффри Филлипс борется за жизнь после укуса смертельно‐ядовитой коралловой змеи, которую он по ошибке принял за безвредную для человека молочную змею. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Молочные змеи и коралловые змеи имеют одинаковый окрас и очень схожи между собой внешне. Мужчина был госпитализирован в больницу Андерсона в Меридиан, штат Миссисипи, где ему было введено противоядие, но из-за того, что потерпевший получил лекарство слишком поздно, яд успел нанести большой урон здоровью мужчины.
Укус змеи ухудшил зрение Филлипса и парализовал его. Пострадавший находится в отделении интенсивной терапии и может остаться там еще на несколько недель. Затем ему понадобится обширная физическая терапия. Филлипсу придется заново учиться ходить, есть, чистить зубы и выполнять другие повседневные дела.
В августе у Филлипса должна была состояться свадьба с его невестой Анжелой Патрик. Несмотря на то, что пара имеет шестерых детей, они не были расписаны. В связи с происшествием торжественное мероприятие было отложено до выздоровления мужчины.
В Сети появилось видео, на котором хамелеон безуспешно отражает атаки змеи. На кадрах видно, что африканский бумсланг, он же ядовитый змей, постепенно окружает ящера.
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