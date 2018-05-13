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Жители Нью-Йорка с сексуальными фетишами
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Жители Нью-Йорка с сексуальными фетишами 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Рассказывает фотограф Дэнни Гиттис: «Наша культура только начинает принимать сексуальность личности за пределами традиционного понимания, в котором есть исключительно двое — мужчина и женщина. Мой проект является естественным ответом на то, что я называю ограниченным пониманием очень сложной природы сексуальности. Я хотел выйди за рамки „нормы“ и показать людей, принимающих не только черно-белые идеи, которыми нас пичкают каждый день.
Все эти фотографии нью-йоркских фетишистов сделаны у них дома. Некоторые из них наслаждаются анонимностью или мятежной культурой фетиша, в то время как другие просто остаются собой, радуясь чему-то, что выходит за рамки стандартного секса».
www.dannyghitis.com  1. Райли Кило, транссексуал, порноактер, любит «играть с возрастом».
2. Свингинглана, бисексуалка, любительница БДСМ, играет как доминантную роль, так и пассивную.
3. Лютоволк, доминантный лидер стаи оборотней.
4. Баронесса, пансексуальная доминантная дива, эксперт по латексу и дизайнер одежды.
5. Горилла Боб, эротический фотограф, писатель, любитель чувственных аспектов, а также фут-фетишист.
6. Эрин Гудини, транссексуалка, любит связывания.
7. BLUNT и МиссКапл, сестры садомазохистки, профессиональные госпожи-доминатрикс.
8. Проститутка Тамми, бисексуал, любит переодеваться в женщину.
9. Кассандра Мун и Контель — муж и жена, любящие ролевые игры.
10. МэделинМорт и Тинта, женатая пара (в настоящий момент уже развелись). Любительница кожи и бондажа, бывший военный с фетишем к униформе.
11. Центай-Мэн 206, гетеросексуал, косплейщик.
12. Ужасная девочка, любит играть в ролевую игру, где ее насилуют.
13. Зоя1984, бисексуалка, студентка, интересуется темой половой борьбы за власть.
15. Алиэнмастер, гей, любитель ролевых игр и резиновых костюмов.
16. Свингинглана, бисексуалка, может как доминировать, так и подчиняться.
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