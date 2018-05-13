Девять новых жизней старого велосипеда

Весна наконец полностью вступила в свои права. Растаял последний снег, просохли дороги, и велосипедисты с полным правом могут оседлать двухколесных «рысаков», всю долгую зиму простоявших в гаражах и сарайках.

Этот велосипед уже не ездит. У него началась новая жизнь

Но, к сожалению, ничто не вечно в этом мире. И чей-то «железный конь» уже не так прыток как раньше, а его верная служба приблизилась к своему финалу…

Не торопитесь избавляться от старого велосипеда!

Не торопитесь избавляться от старого велосипеда как от ненужного хлама! Поверьте — у вашего верного друга есть еще в запасе даже не одна жизнь, а целых девять! Правда, в несколько иной ипостаси.

Многоликое колесо

Что представляет собой велосипедное колесо по форме? Ответ однозначен: это круг. А у круга, как всем известно, нет ни начала, ни конца. Так и вариантов использования старого велосипедного колеса существует бесконечное множество. Вот, например, какие замечательные дачные скамеечки получились, а к ним и передвижной столик в придачу.

Дачные скамейки и передвижной столик. Фото с сайта ru.pinterest.com Кстати, о мебели. Велосипедное колесо просто незаменимо при изготовлении креативных моделей журнальных или прикроватных столиков. Да и другие предметы интерьера поражают воображение.

Журнальный столик и ширма из велосипедных колес. Фото с сайта ru.pinterest.com Люстра в готическом стиле или необычная конструкция, чем-то напоминающая огромного паука — колесо здесь играет главную роль.

Люстры из колес. Фото с сайта ru.pinterest.com Читайте также: Безумные светильники для кухни, которые вы можете сделать своими руками. Хотите необычно украсить свой дачный участок? Колесо вам в помощь! Причем из него можно не только оригинальные фигурки смастерить, но и прекрасные опоры для вьющихся растений сделать.

Украшения дачного участка из колес. Фото с сайта ru.pinterest.com А когда время незаметно подкатится к Новому году, то самая необычная елка засияет всеми огнями именно у ценителей велосипедов.

Креативная новогодняя елка из колес. Фото с сайта ru.pinterest.com Руль рулит

Много лет вы крепко сжимали его в своих руках, вертели и крутили им, как хотели. Пусть же теперь он станет крепкой опорой вашего нового двухколесного друга — будет держать его очень надежно.

Старый руль — держатель для нового велосипеда. Фото с сайта ru.pinterest.com Только тщательно присмотревшись, можно узнать в этих предметах все то же старый велосипедный руль.

Поделки из велосипедного руля. Фото с сайта ru.pinterest.com Поделки из велосипедного руля. Фото с сайта ru.pinterest.com Присаживайтесь, не стесняйтесь

Не изменяя своей изначальной функции, велосипедное сиденье, тем не менее, приобрело принципиально новый вид. Превратилось, к примеру, в целую скамью — отличное решение как для улицы, так и для дома.

Скамейки из велосипедных сидений. Фото с сайта ru.pinterest.com Скамейки из велосипедных сидений. Фото с сайта ru.pinterest.com Вот такой мобильный стульчик отлично подойдет для небольших помещений.

Стулики из велосипедных сидений. Фото с сайта ru.pinterest.com А благодаря этим барным стульям-тренажерам можно быстро избавляться от приобретенных за сытным обедом лишних килограммов.

Барные стулья-тренажеры. Фото с сайта ru.pinterest.com Барные стулья-тренажеры. Фото с сайтаru.pinterest.com Мелочь, а приятно

Что можно сконструировать из разных мелких деталей — от педалей до цепей? Оказывается — массу нужных вещей! Это и совершенно уникальные вешалки в ванну, и забавные настольные светильнички.

Различные вещи из мелких деталей. Фото с сайта ru.pinterest.com Различные вещи из мелких деталей. Фото с сайта ru.pinterest.com Настенные светильники из велосипедной рамы или цепей прекрасно впишутся в интерьер в стиле лофт.

Светильники из велосипедных деталей. Фото с сайта ru.pinterest.com Светильники из велосипедных деталей. Фото с cайта ru.pinterest.com Ничем не хуже — вот такой абажур и супер оригинальные подсвечники.

Абажур и подсвечники из цепи от велосипеда. Фото с сайта ru.pinterest.com Абажур и подсвечники из цепи от велосипеда. Фото с сайта ru.pinterest.com Подставка для телефона и стаканчик для ручек и карандашей из велосипедной цепи — далеко не каждый сможет похвастаться такими креативными вещицами.

Необычные вещи из деталей от велосипеда. Фото с сайта ru.pinterest.com Необычные вещи из деталей от велосипеда. Фото с сайта ru.pinterest.com Волшебный велосипед, проходящий сквозь стену! У создателя такой конструкции с чувством юмора явно все в порядке.

Фантастическая конструкция. Фото с сайта ru.pinterest.com Фантастическая конструкция. Фото с сайта ru.pinterest.com Сохраняя форму

Для тех, кто не хочет разбирать старого друга на отдельные детали, варианты новой жизни тоже найдутся. Вешалка для одежды, клумба и одновременно почтовый ящик — велосипед способен на многое.

Велосипед — клумба, почтовый ящик и вешалка для одежды. Фото с сайта ru.pinterest.com Велосипед — клумба, почтовый ящик и вешалка для одежды. Фото с сайта ru.pinterest.com Столик, тумбочка, мойка — неужели все это было когда-то средством передвижения? Трудно поверить, но это именно так.

Велосипед в роли стола и мойки. Фото с сайта ru.pinterest.com Велосипед в роли стола и мойки. Фото с сайта ru.pinterest.com Ну, и наконец — если кто-то решил просто оставить двухколесного друга на долгую память, можно поместить своего «героя» в рамку и водрузить на стену, а между спицами еще и фотогалерею разместить.

Велосипед — картина. Фото с сайта ru.pinterest.com Велосипед — картина. Фото с сайта ru.pinterest.com Итак, сколько же новых воплощений получил наш старый велосипед? Столы, стулья, тумбочки, скамейки, люстры, светильники, вешалки, ширмы, даже новогодние елки… Девять жизней — далеко не предел. Творческий подход запросто воплотит сотни идей в старом механизме.

Девять жизней — далеко не предел для старого велосипеда в умелых руках

Девять жизней — далеко не предел для старого велосипеда в умелых руках Читайте также:

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