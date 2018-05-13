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Красноярские волонтёры с собаками нашли в лесу пожилую женщину
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Красноярские волонтёры с собаками нашли в лесу пожилую женщину 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярские общественники поделились радостью они успели найти пропавшую пожилую женщину живой. Сообщение появилось в паблике «Поиск пропавших детей. Красноярск».
Как рассказали активисты, звонок с сообщением о пропаже раздался в 5 часов утра, уже в 8 часов поисковая группа выехала на поиски. В Маганске ушла из дома пенсионерка, которая плохо ориентируется в пространстве, недавно перенесла кому. Пожилая женщина провела в лесу холодную ночь, но утром её нашли волонтёры с собаками. В поисках помогали кинологи из добровольного поисково-спасательного объединения «Рядом». Женщина жива, возвращена родственникам.
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