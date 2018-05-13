Бывшая девушка Алексея Воробьева ждет ребенка

Участница 4-го сезона шоу «Холостяк» Наталья Ткалина беременна.

Вся страна заговорила о Наталье Ткалиной после того, как девушка появилась в самом популярном романтическом шоу «Холостяк». Красавица боролась за сердце Алексея Воробьева и была одной из главных фавориток сезона. Увы, но отношения у пары не сложились, так как Наталья оказалась слишком самостоятельной и зрелой для певца.

Ткалина никогда не скрывала, что мечтает о семье и детях. На момент съемок «Холостяка» ей было уже 32 года. Она добилась успеха в карьере, а вот счастья в личной жизни так и не построила. Несмотря на взаимную симпатию Алексея и Натальи, никому из них не удалось найти любовь в рамках передачи. Напомним, что Воробьев в финале проекта так и не смог сделать свой выбор и предпочел остаться в одиночестве.

Публикация от Natalia (@natalia_tk)

6 Авг 2017 в 9:01 PDT После проекта Наталья не афишировала подробности своей личной жизни. Зато в своем Instagram, на который подписано почти 150 тысяч человек, Наташа частенько делится с поклонниками откровенными фотографиями и селфи в компании подруг. В последнее время подписчики стали замечать, что Ткалина все чаще выбирает мешковатую одежду, несмотря на то что может похвастаться точеной фигуркой. Плюс на всех фотографиях девушка будто прикрывает живот. Все это, естественно, вызвало подозрения в том, что мечта Натальи о семье и детях наконец осуществилась.

Публикация от Natalia (@natalia_tk)

28 Фев 2018 в 2:08 PST Наталья в социальных сетях не отвечает на вопросы о своей беременности и никак не комментирует подобные предположения. Но, по нашим данным, ее уж не раз видели в общественных местах с округлившимся животиком, по размерам которого можно судить о том, что Ткалина находится на 7−8-м месяце беременности.

Алексей Воробьев стал новым секс-символом Голливуда

Читайте также: