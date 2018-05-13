«Винни-Пух», «Маленький принц» и «С неба упали три яблока»: самые популярные библиотечные книги апреля 

Взрослые чаще всего берут в библиотеках романы современных российских авторов — Гузель Яхиной, Наринэ Абгарян, Сергея Шаргунова, Евгения Водолазкина. А детей больше привлекает классика разных стран — Алан Милн, Валентин Катаев, Антуан де Сент-Экзюпери, Аркадий Гайдар.
Что выбирают взрослые: «С неба упали три яблока», «Катаев. Погоня за вечной весной»
«С неба упали три яблока» Наринэ Абгарян
Писательница Наринэ Абгарян стала известна после трилогии «Манюня», в которой она рассказала о своем хулиганском детстве, бабушках, сестрах. Потом в соавторстве с детским писателем Владимиром Постниковым написала книгу «Шоколадный дедушка».
Действие романа «С неба упали три яблока» происходит в маленькой горной деревушке Маран, которую называют «деревней стариков». Каждый из немногочисленных жителей этого вымышленного места — немножко чудак, немножко ворчун. Наринэ Абгарян представляет зарисовки из их жизни, грусть и юмор — в равной пропорции.
Главной героине Антонии 58 лет. Она легла умирать, но не тут-то было — к ней вдруг пришли свататься. А в другом доме пожилой Вано лег отдохнуть, но так и не проснулся.
«Катаев. Погоня за вечной весной» Сергея Шаргунова
Прозаик, журналист и телеведущий Сергей Шаргунов рассказывает о жизни писателя Валентина Катаева, его семье, творческом пути, друзьях, среди которых был Сергей Есенин, Михаил Булгаков, Алексей Толстой.
Немногие знают, что Катаев — автор известной повести «Сын полка» о мальчике-сироте — в свое время был белым офицером, сидел в расстрельном подвале. Его дед по отцу был сыном священника, а отец, Петр Васильевич, преподавал в епархиальном училище в Одессе.
Сам Катаев, не окончив гимназию, в 1915 году поступил добровольцем в армию. Дважды был ранен. В годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом, написал большое количество рассказов, статей, очерков. Одно из самых известных произведений того времени — рассказ «Отче наш».
Еще в апрельском рейтинге — «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной, «Авиатор» и «Лавр» Евгения Водолазкина, «Бабий ветер» Дины Рубиной, «Текст» Дмитрия Глуховского, «Патриот» Андрея Рубанова, «Город Брежнев» Шамиля Идиатуллина и «Тайный год» Михаила Гиголашвили. Подробнее о них можно прочитать здесь.
Генеральный директор Централизованной библиотечной системы Зеленоградского административного округа Роман Дерманский:
— В нашем рейтинге есть книга «С неба упали три яблока» Наринэ Абгарян — это по-житейски мудрая, неспешная и очень теплая книга. Читается легко и с удовольствием. «Патриот» — о том, как скоротечно время, с ним меняются события, меняемся мы. При чтении «Текста» Дмитрия Глуховского написанное воспринимаешь как свой пройденный жизненный этап — образы, атмосфера, эмоции, идеи и чувства, во всем можно найти что-то общее. Книга «Город Брежнев» Шамиля Идиатуллина интересна в первую очередь читателям, чей переходный возраст пришелся на период первой половины восьмидесятых годов. Она про наш СССР, родителей, друзей, детство.
В детском рейтинге есть удивительная аллегорическая повесть-сказка «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Детская сказка о маленьком мальчике и о его особенном взгляде на жизнь в конце превращается в философскую сказку для взрослых. В рейтинг забрался и добродушный неуклюжий плюшевый медвежонок Винни-Пух. В этой веселой книжке совсем нет места злу и горю, наверное, поэтому ее тянет перечитывать снова и снова.
Что выбирают дети: «Маленький принц», «Тимур и его команда»
«Сын полка» Валентина Катаева
Пока взрослые в апреле читали биографию Валентина Катаева, дети брали в библиотеках его «Сына полка». Это история о простом крестьянском мальчике Ване Солнцеве, который остался без семьи во время войны: отца и мать убили немцы, а сестра и бабушка умерли от голода. Бездомного ребенка артиллеристы обнаружили в окопе — голодного и испуганного. Мальчик наравне со взрослыми помогает разведчикам. Впервые в истории советской литературы писатель посмотрел на войну через восприятие ребенка. Повесть экранизировали дважды — в 1946 и 1981 годах. Автор получил Сталинскую премию II степени.
История Вани Солнцева имеет почти документальную основу. В 1943 году Катаев был военным корреспондентом и однажды в одной из частей заметил маленького мальчика в гимнастерке, галифе и солдатских сапогах. Катаев выяснил, что солдаты нашли этого ребенка в блиндаже.
«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери
Крылатый мальчик или мальчик, летящий на облаке, — этот образ часто рисовал в 1940 году писатель Антуан де Сент-Экзюпери. Тогда он еще не знал, что этот ребенок станет главным героем повести, которая заставит весь мир выучить фразу «Мы в ответе за тех, кого приручили».
Писать повесть о мальчике со своих рисунков Сент-Экзюпери начал в 1942 году в Нью-Йорке, куда переехал из Франции. Это история о принце с маленькой планеты, астероида Б-612. Он улетел, чтобы посмотреть, как живут в других уголках Вселенной. На Земле он познакомился с пилотом, потерпевшим крушение в Сахаре, и Лисом, который рассказал ему, что такое дружба.
Абсолютно все иллюстрации создал сам писатель: и барашка в ящике, и странную по форме шляпу, которая оказалась удавом, проглотившим слона. Сейчас книгу перевели на 180 языков, а сюжет или героев заимствовали для своих работ режиссеры, музыканты и мультипликаторы.
«Тимур и его команда» Аркадия Гайдара
Книга, написанная в 1940 году, рассказывает об отважном 13-летнем мальчике Тимуре и его друзьях. Ребята-пионеры помогают старикам и семьям красноармейцев: кому-то набирали воды из колодца, для кого-то находили пропавших домашних животных.
В этом же году по книге сняли одноименный фильм. Подростки настолько полюбили героев и их идеи, что по всей стране началось движение юных тимуровцев, помогающих людям, нуждающимся в помощи.
Кстати, писатель Аркадий Гайдар назвал главного персонажа в честь своего сына, которому на момент написания книги было 14 лет. Гайдар — автор и других известных произведений, например таких как «Чук и Гек» и «Судьба барабанщика».
«Винни-Пух и все-все-все» Алана Милна
И медвежонок Винни-Пух, и его хозяин Кристофер Робин существовали на самом деле. Мальчик был сыном известного английского драматурга Алана Милна и стал прототипом хозяина мишки в сборнике рассказов про Винни-Пуха и его друзей — лесных обитателей. История появилась в печати в 1926 году.
Однажды писатель с маленьким сыном увидели в Лондонском зоопарке медведицу по кличке Виннипег. Она настолько впечатлила ребенка, что свою игрушку — светлого плюшевого медведя высотой около 61 сантиметра — назвал Винни. Истории, которые придумывали про него Кристофер Робин с отцом, и легли в основу двух книг — «Винни-Пух» и «Дом на Пуховой». На русский язык их перевел детский прозаик Борис Заходер, объединив в одну — «Винни-Пух и все-все-все».
Игрушки сына Алана Милна, ставшие героями книг (кроме медведя, у него были еще Тигра, Кенга, Иа-Иа и Пятачок), сейчас находятся в Нью-Йоркской публичной библиотеке.
В детский рейтинг в апреле также вошли «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, «Приключения Незнайки и его друзей» и «Витя Малеев в школе и дома» Николая Носова, «Кладовая солнца» Михаила Пришвина, «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова.