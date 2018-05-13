«Винни-Пух», «Маленький принц» и «С неба упали три яблока»: самые популярные библиотечные книги апреля

Что выбирают взрослые: «С неба упали три яблока», «Катаев. Погоня за вечной весной»

«С неба упали три яблока» Наринэ Абгарян

Писательница Наринэ Абгарян стала известна после трилогии «Манюня», в которой она рассказала о своем хулиганском детстве, бабушках, сестрах. Потом в соавторстве с детским писателем Владимиром Постниковым написала книгу «Шоколадный дедушка».

Действие романа «С неба упали три яблока» происходит в маленькой горной деревушке Маран, которую называют «деревней стариков». Каждый из немногочисленных жителей этого вымышленного места — немножко чудак, немножко ворчун. Наринэ Абгарян представляет зарисовки из их жизни, грусть и юмор — в равной пропорции.

Главной героине Антонии 58 лет. Она легла умирать, но не тут-то было — к ней вдруг пришли свататься. А в другом доме пожилой Вано лег отдохнуть, но так и не проснулся.

«Катаев. Погоня за вечной весной» Сергея Шаргунова

Михаил Булгаков, Алексей Толстой. Прозаик, журналист и телеведущий Сергей Шаргунов рассказывает о жизни писателя Валентина Катаева, его семье, творческом пути, друзьях, среди которых был Сергей Есенин

Немногие знают, что Катаев — автор известной повести «Сын полка» о мальчике-сироте — в свое время был белым офицером, сидел в расстрельном подвале. Его дед по отцу был сыном священника, а отец, Петр Васильевич, преподавал в епархиальном училище в Одессе.

Сам Катаев, не окончив гимназию, в 1915 году поступил добровольцем в армию. Дважды был ранен. В годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом, написал большое количество рассказов, статей, очерков. Одно из самых известных произведений того времени — рассказ «Отче наш».

Генеральный директор Централизованной библиотечной системы Зеленоградского административного округа Роман Дерманский:

— В нашем рейтинге есть книга «С неба упали три яблока» Наринэ Абгарян — это по-житейски мудрая, неспешная и очень теплая книга. Читается легко и с удовольствием. «Патриот» — о том, как скоротечно время, с ним меняются события, меняемся мы. При чтении «Текста» Дмитрия Глуховского написанное воспринимаешь как свой пройденный жизненный этап — образы, атмосфера, эмоции, идеи и чувства, во всем можно найти что-то общее. Книга «Город Брежнев» Шамиля Идиатуллина интересна в первую очередь читателям, чей переходный возраст пришелся на период первой половины восьмидесятых годов. Она про наш СССР, родителей, друзей, детство.

В детском рейтинге есть удивительная аллегорическая повесть-сказка «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Детская сказка о маленьком мальчике и о его особенном взгляде на жизнь в конце превращается в философскую сказку для взрослых. В рейтинг забрался и добродушный неуклюжий плюшевый медвежонок Винни-Пух. В этой веселой книжке совсем нет места злу и горю, наверное, поэтому ее тянет перечитывать снова и снова.

Что выбирают дети: «Маленький принц», «Тимур и его команда»

«Сын полка» Валентина Катаева

Пока взрослые в апреле читали биографию Валентина Катаева, дети брали в библиотеках его «Сына полка». Это история о простом крестьянском мальчике Ване Солнцеве, который остался без семьи во время войны: отца и мать убили немцы, а сестра и бабушка умерли от голода. Бездомного ребенка артиллеристы обнаружили в окопе — голодного и испуганного. Мальчик наравне со взрослыми помогает разведчикам. Впервые в истории советской литературы писатель посмотрел на войну через восприятие ребенка. Повесть экранизировали дважды — в 1946 и 1981 годах. Автор получил Сталинскую премию II степени.

История Вани Солнцева имеет почти документальную основу. В 1943 году Катаев был военным корреспондентом и однажды в одной из частей заметил маленького мальчика в гимнастерке, галифе и солдатских сапогах. Катаев выяснил, что солдаты нашли этого ребенка в блиндаже.

«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери

Крылатый мальчик или мальчик, летящий на облаке, — этот образ часто рисовал в 1940 году писатель Антуан де Сент-Экзюпери. Тогда он еще не знал, что этот ребенок станет главным героем повести, которая заставит весь мир выучить фразу «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Писать повесть о мальчике со своих рисунков Сент-Экзюпери начал в 1942 году в Нью-Йорке, куда переехал из Франции. Это история о принце с маленькой планеты, астероида Б-612. Он улетел, чтобы посмотреть, как живут в других уголках Вселенной. На Земле он познакомился с пилотом, потерпевшим крушение в Сахаре, и Лисом, который рассказал ему, что такое дружба.

Абсолютно все иллюстрации создал сам писатель: и барашка в ящике, и странную по форме шляпу, которая оказалась удавом, проглотившим слона. Сейчас книгу перевели на 180 языков, а сюжет или героев заимствовали для своих работ режиссеры, музыканты и мультипликаторы.

«Тимур и его команда» Аркадия Гайдара

Книга, написанная в 1940 году, рассказывает об отважном 13-летнем мальчике Тимуре и его друзьях. Ребята-пионеры помогают старикам и семьям красноармейцев: кому-то набирали воды из колодца, для кого-то находили пропавших домашних животных.

В этом же году по книге сняли одноименный фильм. Подростки настолько полюбили героев и их идеи, что по всей стране началось движение юных тимуровцев, помогающих людям, нуждающимся в помощи.

Кстати, писатель Аркадий Гайдар назвал главного персонажа в честь своего сына, которому на момент написания книги было 14 лет. Гайдар — автор и других известных произведений, например таких как «Чук и Гек» и «Судьба барабанщика».

«Винни-Пух и все-все-все» Алана Милна

И медвежонок Винни-Пух, и его хозяин Кристофер Робин существовали на самом деле. Мальчик был сыном известного английского драматурга Алана Милна и стал прототипом хозяина мишки в сборнике рассказов про Винни-Пуха и его друзей — лесных обитателей. История появилась в печати в 1926 году.

Однажды писатель с маленьким сыном увидели в Лондонском зоопарке медведицу по кличке Виннипег. Она настолько впечатлила ребенка, что свою игрушку — светлого плюшевого медведя высотой около 61 сантиметра — назвал Винни. Истории, которые придумывали про него Кристофер Робин с отцом, и легли в основу двух книг — «Винни-Пух» и «Дом на Пуховой». На русский язык их перевел детский прозаик Борис Заходер , объединив в одну — «Винни-Пух и все-все-все».

Игрушки сына Алана Милна, ставшие героями книг (кроме медведя, у него были еще Тигра, Кенга, Иа-Иа и Пятачок), сейчас находятся в Нью-Йоркской публичной библиотеке.