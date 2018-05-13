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И все же беременна? Горячий танец Ирины Шейк в купальнике взбудоражил Сеть
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И все же беременна? Горячий танец Ирины Шейк в купальнике взбудоражил Сеть 

Passion.ru 51 минуту назад
Фото: Passion.ru
Вчера вечером в блоге Ирины Шейк появился ролик, который собрал уже почти полтора миллиона просмотров и спровоцировал новые споры в Сети. На видео модель запечатлена в лимонно-желтом бикини. Она поднимается и спускается по лестнице, что создает иллюзию танца.
«Даааа ушшш», «Красивый, такой, цвет купальника)», «Этот лимон всем лимонам лимон», «Совершенство!», «Хорошая фигура!так держать!», «Ира! ШО ты делаешь?!)», «Залипательно», «Горячо!», «Афродита!», «Везунчик Брэдли», — комментируют подписчики.
«Ужас больше показать нечего? Такой уровень и такие заставки позор», — критикуют Ирину соотечественники.
Примечательно, что модель демонстрирует фигуру со спины. После одного из показов в Сети появились слухи о ее беременности, но неоднозначные выходы на Каннском фестивале (см. ссылки внизу и фото в галерее) привели сплетников в замешательство: на многочисленных фото животик то есть, то его нет.
А как считаете вы, ей есть что скрывать?
Фото: instagram
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