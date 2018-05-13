Учимся стоять на руках

Внешняя оболочка стойки на руках — это эффектность и мнимая легкость исполнения. Внутренней подоплекой является необходимость постоянных тренировок, ведь трюк относится к силовой категории. В этой статье содержится десятка полезных советов по обучению и подготовке себя к выполнению стойки. Если вы всегда хотели научиться стоять на руках, то самое время сделать это. Вы будете гордиться собой, ведь круче, чем стойка на руках может быть лишь стойка на одной руке!

Трюк может выполняться в разных техниках — обычная стойка, с поджатыми или широко разведенными ногами, а также с ногами, вытянутыми прямо и вертикально. В плане техники стойка еще может быть прямой и изогнутой, исходя из положения тела во время выполнения.

Научиться делать прямую стойку намного сложнее, чем изогнутую, для нее потребуется значительная сила в руках и коре, а также развитая плечевая гибкость.

Но если вы в перспективе желаете научиться делать стойку на одной руке, то ставку стоит сделать именно на прямое выполнение, с него перейти на одну руку будет намного легче.

Физиология человека и выбор техники для выполнения стойки

Идеальным вариантом для обучения станет тот, что изложен выше — из прямой стойки на двух руках перейти в стойку на одной руке, но реализовать его могут лишь те, кто обладает достойным уровнем физической подготовки. Противопоказаниями являются недостаточная гибкость тела и вес, превышающий 80 килограмм, таким людям лучше отработать изогнутую стойку, а потом на ее основании перейти к прямой.

Для того, чтобы научиться выполнять прямую стойку с нуля или с изогнутой вариации, имеется отличное упражнение, оно выполняется у стены. Вы должны прикоснуться к стене лишь пальцами ног и верхней половиной груди. Руки при этом должны стоять на полу в идеале — как можно ближе к стенке, но начинать следует с небольшого отдаления, это поможет не упасть.

10 советов по самообучению стойке на руках

Оторваться от стены и выполнить стойку без нее будет непросто, но эти рекомендации ощутимо помогут:

Точками опоры являются пальцы, а не ладонь. Так проще прочувствовать баланс и сохранить равновесие;

Центр тяжести должен быть над костяшками пальцев. Это сложно понять в теории, зато легко прочувствовать на практике. Если вы сможете сохранить равновесие хотя бы на пару секунд, то поймете, какое положение тело будет правильным;

Если есть возможность привлечь на занятия партнера, то процесс обучения пойдет гораздо быстрее. Во-первых, товарищ сможет подстраховать и уберечь от болезненности падений, а во-вторых, со стороны лучше оценить правильность выполнения и подкорректировать технику в случае ошибки;

Отдельный блок работы придется на совершенствование входа в стойку. Нормальной практикой является ситуация, когда человек уже умеет держать равновесие в стойке, но встать в нее с первого и даже со второго раза у него не получается;

Нужно постоянно тренироваться, лучше делать это каждый день. С другой стороны, лучше исходить из собственного самочувствия, если сегодня вам не хочется делать стойку, то лучше пропустить день, избежав возможных последствий насильственной тренировки. Важно регулировать уровень нагрузки по принципу: чем больше времени в стойке — тем меньше повторов за тренировку;

Успех будет приходить поэтапно, не нужно пытаться перепрыгнуть через одну из ступеней развития и сделать стойку сразу. Важно пройти через все базовые этапы: стойка с полным опором на стену с удерживанием положения не менее 30 секунд — стойка со страхующими касаниями стены с удерживанием не менее 20 секунд — свободная стойка. На каждой из ступеней развития нагрузка будет возрастать, следует быть уверенным, что ваше тело к ней готово;

При упражнениях у стены нужно отрабатывать стойку лицом к стене и спиной к стене, только в совокупности упражнения смогут подготовить тело к полноценной свободной стойке, когда стены уже не будет ни перед лицом, ни за спиной;

Не нужно бояться падений, такой трах будет препятствовать развитию. Нужно принять падение как неотъемлемую часть практики и смириться с тем, что падать вы будете часто, такова цена успеха. Побороть страх очень просто, если рядом будет товарищ, обеспечивающий страховку. Также не помешает освоить пару безопасных способов выхода их стойки, они способствуют формированию уверенности;

Научитесь выполнять отжимания в стойке, полноамплитудные и в правильной технике выполнения. Это упражнение развивает плечевой пояс, придает силу трицепсам, к тому же при отжиманиях вы быстро научитесь ловить равновесие;

Отводите на практику как можно больше времени, чем больше тренировок — тем скорее придет результат!

Следуйте данным правилам, и вы минуете многочисленные ошибки новичков, тормозящие развитие. Научиться делать стойку не просто, но вполне реально!

Читать далее

Другие материалы по теме:

Разновидности подтягиваний в воркауте

7 правил проработки бицепса на турнике

Лучшие упражнения с собственным весом