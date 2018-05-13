Вынужденный перерыв или как начать бегать снова?

Даже если вам очень нравится бегать, вы изредка можете захотеть пропустить денек и просто отдохнуть, восстановить силы. Не всегда пропуск происходит по личному желанию. Длительная командировка, не сочетаемая с бегом, или простудное заболевание, которое не дает выйти на пробежку, запрет врача по причине воспаления сустава или плохая погода — причин может быть очень много. При этом до вынужденного пропуска вы регулярно улучшали свои показатели, ставили перед собой новые цели. Как быть дальше?

Кто-то пытается в срочном режиме наверстать пропущенные дни и сразу после перерыва тренируется на полную мощность, кто-то делает вид, что пропуска занятий не было и приступает с того места, на котором остановился ранее. На самом деле программа последующих тренировок будет зависеть от того, сколько дней было пропущено.

Не более трех дней

Не стоит пытаться нагнать упущенное, даже если вы пропустили всего одну тренировку. Это не повысит показатели, а лишь заставит вас сильнее устать, изнурить организм и повысить риск получения травмы. Тренировки должны быть продолжены в обычном режиме, в каком вы занимались до пропуска, без повышения нагрузок и усиления интенсивности.

От четырех дней до недели

Если вы пропустили занятия на период до недели, то придется учесть это при составлении программы на следующие две недели. Это делается не для того, чтобы наверстать упущенное, а для того, чтобы полноценно вернуться в тренировочный процесс.

Если ваша программа была расписана на каждый день по-разному, то не следует пытаться выполнить все, что упустили.

Сделайте упор на те упражнения, которые вам тяжело даются, а более легкие уменьшите или вовсе откажитесь от них на указанное время. При такой тактике вы останетесь при своих сильных сторонах и получите возможность подтянуть стороны слабые. Этот двухнедельный период должен включать в себя несколько дней с минимальной нагрузкой, чтобы не перегрузить себя после перерыва.

От недели до двух недель

При таком пропуске тренировки придется вернуть на один цикл назад. То есть вы возвращаетесь не к тем параметрам, с который уходили, а к предыдущим. В случае с бегом это будет продолжительность тренировки и пройденное расстояние. Таким образом вы получите возможность за 2-3 недели вернуться к своим привычным показателям без ущерба для здоровья.

Более двух недель

Такой срок для спортсмена очень значителен, за это время при отсутствии тренировок велик риск потерять свои базовые навыки, в данном случае — сила, выносливость, скорость. Нужно вернуться к базовым тренировкам, с которых вы когда-то начинали свой путь, а затем постепенно усложнять их, исходя из своих ощущений. Чем выше был ваш уровень и опыт, тем скорее вы вернетесь к последним показателям. Гораздо хуже, если такой длительный перерыв случился во время базового периода. В таком случае начинающему спортсмену придется начинать все по новой, повторно адаптироваться и проверять способности своего организма.

Пропущенные тренировки перед соревнованием

Безусловно, пропуски занятий сделают вас менее подготовленным к назначенной дате, поэтому лучше их избегать. Если же все-таки пришлось воздержаться от тренировок по причине незапланированных обстоятельств, то не стоит сильно отчаиваться. Тем более не стоит нарушать врачебный запрет на спорт, таким образом можно только навредить себе. Не стоит смотреть на пропуски как на незапланированное бедствие, гораздо лучше превратить их в управляемую ситуацию, построить план действий и продолжить развитие!

Читать далее

Другие материалы по теме:

Как бегать для похудения?

Стремимся к похудению, бегом и на велосипеде

10 профессиональных хитростей для тех, кто бегает