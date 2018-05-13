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Беременная сообщила о бомбе в кемеровском роддоме, чтобы не делать аборт
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Беременная сообщила о бомбе в кемеровском роддоме, чтобы не делать аборт 

Аист на крыше 2 часа назад
Фото: Аист на крыше
Жительница Кемерово сообщила правоохранителям о бомбе в городском роддоме, после чего учреждение эвакуировали. Женщина не хотела делать аборт, поэтому решила прервать процедуру столь нестандартным способом, передаёт «Дети@mail.ru».
Известно, что подозреваемая в «телефонном терроризме» является матерью трёх детей. Когда она забеременела четвёртым, сожитель отправил её делать аборт.
Однако отказываться от своего малыша женщина не захотела, поэтому в клинике начала искала любые способы, чтобы прервать процедуру. Теперь женщине грозит уголовное дело по статье «Заведомо ложное сведение о взрыве», максимальное наказание — 5 лет тюрьмы.
Будет ли в итоге делать аборт отчаявшаяся мать, не сообщается.
Фото: Syda Productions / Фотобанк Лор  Читайте также нашу статью о трудности решения сделать аборт: Аборт — делать нельзя оставить?
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