Беременная сообщила о бомбе в кемеровском роддоме, чтобы не делать аборт

Жительница Кемерово сообщила правоохранителям о бомбе в городском роддоме, после чего учреждение эвакуировали. Женщина не хотела делать аборт, поэтому решила прервать процедуру столь нестандартным способом, передаёт «Дети@mail.ru».

Известно, что подозреваемая в «телефонном терроризме» является матерью трёх детей. Когда она забеременела четвёртым, сожитель отправил её делать аборт.

Однако отказываться от своего малыша женщина не захотела, поэтому в клинике начала искала любые способы, чтобы прервать процедуру. Теперь женщине грозит уголовное дело по статье «Заведомо ложное сведение о взрыве», максимальное наказание — 5 лет тюрьмы.

Будет ли в итоге делать аборт отчаявшаяся мать, не сообщается.

Фото: Syda Productions / Фотобанк Лор Читайте также нашу статью о трудности решения сделать аборт: Аборт — делать нельзя оставить?