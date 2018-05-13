Малыши гималайской медведицы: первая весна

Три гималайский медвежонка появились на свет в Новосибирском зоопарке. Большая медведица долго прятала свое потомство от посторонних глаз. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки первых игр маленьких медвежат

Трое детенышей гималайской медведицы Челси появились на свет 12 января этого года. Поначалу сотрудники зоопарка только по звукам могли догадываться, что малышей больше, чем один. Спустя три месяца семейство перевели в открытый вольер, доступный для посетителей и теперь у всех гостей Новосибирского зоопарка есть возможность увидеть гималайских медвежат.