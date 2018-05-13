Бездомный, вернувший документы челябинцу, нашёл семью

Бездомный мужчина, вернувший документы челябинцу с больным сердцем, вернулся в семью и теперь живёт дома, сообщают волонтёры проекта «Другая медицина».

Мать Кирилла увидела сюжет о сыне по телевизору, приехала за ним и уговорила отказаться от бродяжничества. Оказалось, что мужчина покинул дом из-за разногласий с родственниками и долго жил на улице.

«Теперь Кирилл проживает с мамой, не пьет, устроился на работу! На перевязку к нам отпрашивается пораньше с работы и едет с ЧМЗ. Перевязка ему особо уже и не нужна: дома мама неплохо её делает. Больше его влечёт желание снова увидеться с нами и пообщаться. Сегодня Кирилл был побритый, чистый, довольный и сытый», — говорят волонтёры.

Напомним, история, благодаря которой мужчина вернулся в семью, произошла в начале текущего года. Кирилл обнаружил в мусорном контейнере папку с документами, где были паспорт 18-летнего юноши, медицинская карта и направление на операцию. Бездомный отнёс бумаги по адресу прописки в паспорте и этим выручил молодого человека: оказалось, что накануне его ограбили, а без документов срывалась важная операция на сердце.